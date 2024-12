Връщаш 9 млрд. долара или те екзекутираме: Банковата измама на една от най-богатите жени в Азия

Виетнамският имотен магнат Труонг Ми Лан загуби обжалването на смъртната си присъда, обявена от съда заради организиране на най-голямата банкова измама в света.

Сега 68-годишната жена се бори за живота си, тъй като според виетнамския закон, ако успее да върне 75% от присвоеното, присъдата ѝ ще бъде заменена с доживотен затвор.

През април съдът установи, че Труонг Ми Лан тайно е контролирала Сайгонската търговска банка - петия по големина кредитор в страната, и е теглила заеми и пари в брой в продължение на повече от 10 години чрез мрежа от фиктивни компании. Общата стойност е 44 млрд. щатски долара. Според прокурорите 12 милиарда от тях са били незаконно присвоени от Ми Лан.

На 3 декември съдът във Виетнам заяви, че няма основание за намаляване на смъртната присъда. Въпреки това бизнес магнатът все още може да избегне екзекуцията, ако върне 9 млрд. долара - три четвърти от присвоените 12 млрд. долара. Това не е последното ѝ обжалване и тя все още може да подаде молба до президента за помилване.

По време на съдебния процес Труонг Ми Лан се държеше предизвикателно, но когато обжалваше присъдата тя изглеждаше разкаяна, пише BBC. Тя заяви, че се срамува, че е била толкова вредна за държавата, и че единствената ѝ мисъл е да върне това, което е взела.

