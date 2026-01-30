Заплахата "Тръмп": Иран обяви учения със стрелба в ключов маршрут за световния петрол

Иран обяви на 29 януари, че ще проведе военноморски учения с бойна стрелба следващата седмица в Ормузкия проток на фона на ескалиращото напрежение със САЩ и опасенията от възможен американски удар срещу страната. Местната Press TV съобщи, че ученията ще бъдат проведени от военноморските сили на Иранската революционна гвардия (IRGC), без да посочва точните дати или мащаба им. Ормузкият проток е стратегически воден път, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол.

Напрежението със САЩ

Съобщението идва на фона на ескалиращото напрежение между Техеран и Вашингтон през последните седмици - след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че „огромна армада“ се движи към Иран, както и призива му към Ислямската република да „седне на масата“ за преговори във връзка с ядрената програма.

Снимка: iStock

Иранските власти предупредиха, че всяка атака от страна на САЩ ще предизвика „бърза и всеобхватна“ реакция, като повториха, че Техеран остава отворен за преговори само при условия, които описва като „справедливи, балансирани и без принуда“, предава Анадолската агенция.

Междувременно редица източници, включително пред CNN, съобщават, че опитите за дипломация по оста Техеран-Вашингтон са пропаднали и че пред Тръмп се представят различни варианти за удар срещу Ислямската република. Американците трупат мощни сили в Близкия изток и не изключват превантивен удар: Изтребители и военни самолети: Данни какво събира САЩ за предстояща операция срещу Иран (ВИДЕО).