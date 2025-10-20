"Ако хвърлите камък, той ще падне на българския бряг": Ще има ли нов мост над Дунав между Силистра и Кълъраш?

Само два моста свързват България и Румъния по протежение на 475-километровата им обща речна граница – ситуация, която българските власти считат за сериозен инфраструктурен дефицит и дори за „нова желязна завеса“ в рамките на ЕС. Това заяви заместник-министър-председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов по време на тристранна среща с Константинос Киранакис, заместник-министър на транспорта на Гърция, и Хорациу Козма, държавен секретар в Министерството на транспорта на Румъния, пише румънското издание Economedia, като се позовава на български медии.

„Ако концентрираме целия трафик към една точка, в случая това е Русе-Гюргево, губим целия капацитет, когато се случи задръстване по направлението юг-север. Това не е разумно и не е устойчива транспортна архитектура. Имаме спешна нужда от поне още едно преминаване на изток по реката, например мост на Силистра -Кълъраш“, заяви Караджов.

„Можем още десетилетия да обсъждаме свързаност, но без реални проекти и действия, тази свързаност няма да се случи. Ако отидете в Кълъраш и хвърлите камък, той ще падне на българския бряг, толкова сме близо. А същевременно камионите чакат с часове да преминат Дунав с единствения ферибот“, добавя транспортният министър.

Гръцкият министър Константинос Киранакис изрази подкрепата си за инициативата и подчерта необходимостта от краткосрочни действия: „Европейското финансиране е налично до края на 2025 г. Ако успеем да разработим обща транспортна карта, особено в железопътния сектор, ще можем да кандидатстваме с интегрирани проекти.“ Румънският държавен секретар Хорациу Козма, от своя страна, подчерта, че коридорът Александруполис–Русе–Гюргево–Молдова е от стратегическо значение за Букурещ. „Ключовият въпрос е финансирането. Ние сме готови да си сътрудничим за повече мостове. Готови сме да говорим за първия мост в началото и после да продължим разговора с повече мостове“.

По време на срещата е било договорено в началото на ноември 2025 г. в Солун да се проведе техническа среща между представители на инфраструктурните компании от трите страни. Целта е да се изготвят съвместни проектни предложения, които до края на 2025 г. да бъдат представени пред Европейската комисия, за да се кандидатства за финансиране по подходящи европейски програми.