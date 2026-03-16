Една година след Кочани: Китаристът от ДНК пее отново (ВИДЕО)

Година след трагедията в Кочани китаристът на DNK Горан Тонев, който беше пострадал тежко, отново запя и засвири на китара, предаде македонската медия press24.mk. Видеоклипът от изпълнението му беше публикуван в социалните мрежи с посланието: „Ще разплаче душата ти...“. Припомняме, че Горан Тонев беше тежко ранен и дори за известно време в кома след пожара в нощния клуб "Пулс".

Днес молебен за починалите отслужи митрополитът на Брегалнишката епархия Иларион в служба на свещеници от кочанския храм „Свети Великомъченик Георги“ днес в Парка на Революцията в Кочани, допълва македонската медия 24 Вести.

В Кочани за годишнината бяха и премиерът на Северна МАкедония Християн Мицкоски, президентът на страната Гордана Силяновска - Давкова, опозиционния лидер на СДСМ Венко Филипче, както и на Левицата Димитър Апасиев.

Трагедията в Кочани

Припомняме, че на 16 март 2025 г. фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група ДНК. По време на пожара загинаха 59 души. След това починаха още трима, а вокалистът на групата "ДНК" е 63-ата жертва.

Заради трагедията освен в Северна Македония – в България също имаше ден на траур.

Страната ни беше първата, която предложи и не спести усилия да помогне на съседката си. България прие общо 14 ранени при пожара, които се лекуваха в лечебни заведения в София, Пловдив и Варна, а към момента някои от пострадалите вече са изписани. Междувременно стотици хора дариха кръв за нашите ранени събратя от Северна Македония.

Припомняме, че след помощта мило македонско писмо заради Кочани се появи в посолството ни в норвежката столица Осло. Писмото е залепено на входа на посолството от анонимен македонски гражданин, който изглежда е емигрант там, но е почувствал, че трябва да благодари на България. ОЩЕ: "Винаги ще помним": Северна Македония благодари за спасяването на пострадали в пожара в Кочани