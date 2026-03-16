Бърнабич маже след Вучич: Сърбия няма намерение да напада никого

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич подчерта в ефира на проправителствената телевизия Pink, че Сърбия няма намерение да напада никого. Тя обаче отбеляза, че стратегическият фокус на страната е върху изграждането на силна армия. Думите й идват след заплашителните изказвания на Вучич, че Хърватия трябва да внимава и на фона на предупрежденията му, че Сърбия се готви за нападение от Хърватия, Албания и Косово.

Сърбия се възприема като жертва

„Изграждаме капацитет за отблъскване на всяка атака, защото бяхме първата жертва на атака на европейския континент след Втората световна война", посочи Бърнабич.

Тя добави, че процесът на модернизация на армията и специализираната индустрия е приемственост, която продължава години наред, и че придобиването на нови оръжия е ключово за запазване на свободата в настоящите глобални обстоятелства.

Новите ракети за сръбската армия

Председателят на парламента се позова и на критиките от региона относно закупуването на нови ракети за сръбската армия, оценявайки ги като опит за налагане на негативен наратив за Сърбия.

Според нея укрепването на отбранителните сили е единствено с цел възпиране, а не застрашаване на когото и да било в обкръжението.