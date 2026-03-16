16 март 2026, 15:42 часа 449 прочитания 0 коментара
Бърнабич маже след Вучич: Сърбия няма намерение да напада никого

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич подчерта в ефира на проправителствената телевизия Pink, че Сърбия няма намерение да напада никого. Тя обаче отбеляза, че стратегическият фокус на страната е върху изграждането на силна армия. Думите й идват след заплашителните изказвания на Вучич, че Хърватия трябва да внимава и на фона на предупрежденията му, че Сърбия се готви за нападение от Хърватия, Албания и Косово.

Сърбия се възприема като жертва

„Изграждаме капацитет за отблъскване на всяка атака, защото бяхме първата жертва на атака на европейския континент след Втората световна война“, посочи Бърнабич. ОЩЕ: Вучич говори заплашително срещу Хърватия: Трябва да внимава какво прави

Тя добави, че процесът на модернизация на армията и специализираната индустрия е приемственост, която продължава години наред, и че придобиването на нови оръжия е ключово за запазване на свободата в настоящите глобални обстоятелства.

Новите ракети за сръбската армия

Председателят на парламента се позова и на критиките от региона относно закупуването на нови ракети за сръбската армия, оценявайки ги като опит за налагане на негативен наратив за Сърбия.

Според нея укрепването на отбранителните сили е единствено с цел възпиране, а не застрашаване на когото и да било в обкръжението. ОЩЕ: Бивш офицер от разузнаването на Хърватия видя опасност в думи на Вучич

Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Александър Вучич Ана Бърнабич сръбска армия
