Една от темите е била македонското малцинство в Албания: Муцунски разговаря с албанския си колега

Външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски е провел телефонен разговор с албанския си колега Ферит Ходжа, като една от темите е била македонското малцинство в Албания, става ясно от публикация на Муцунски в платформата Х. Разговорът се е провел тази сутрин, като в рамките на разговора Муцунски е подчертал значението на македонското малцинство в Албания като мост на приятелство между двете общества.

Албания започва официална политика към малцинствата след Втората световна война, когато идва на власт комунистическия режим на Енвер Ходжа. По това време властите признават македонското малцинство, което се случва в контекста на близките отношения между Албания и тогавашна Югославия.

През 2023 г. в страната се преброяват малко над 2000 македонци.

В последните години обаче определяните като маргинални лидери на македонски организации в Албания в лицето на Никола Гюрджай от Илинден - Тирана и Васил Щерьовски от македонската партия в албанската страна отричат съществуването на българите и се опитват да противопоставят двете малцинства.

Другите теми

"Препотвърдихме отличните двустранни отношения и готовността ни за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството. Обсъдихме европейската перспектива на нашите страни и съвместни приоритети, включително Коридор VIII като ключов проект за регионална свързаност. Разменихме мнения относно регионалното сътрудничество, както и нашата споделена отговорност за опазването и устойчивото управление на района на Охридското езеро", посочи още Муцунски.

— Timco Mucunski (@TimcoMucunski) March 16, 2026