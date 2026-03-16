Началникът на сръбската армия: Китайските хиперзвукови ракети не са причина за безпокойство

Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Сърбия, генерал Милан Мойсилович заяви, че последните военни придобивания на Белград, включително усъвършенствани ракетни системи, не бива да се считат за заплаха за регионалната стабилност, предаде хърватската медия "Индекс". „Няма абсолютно никаква причина за безпокойство. Ние сме твърдо ангажирани с мира и поддържането на стабилност в целия регион“, каза Мойсилович пред проправителствената телевизия „Pink“.

Той подчерта връзката между националната отбрана и просперитета, отбелязвайки, че в съвременния свят икономиката на една страна не може да се разглежда отделно от нейната сигурност.

Милан Мойсилович твърди още, че силната позиция по отношение на сигурността осигурява необходимата основа за просперираща икономика.

Китайските хиперзвукови ракети

Припомняме, че сръбският президент Александър Вучич потвърди миналата седмица, че Сърбия е закупила хиперзвукови балистични ракети от Китай.

Поръчката стана публична, след като в публичното пространство се появиха снимки на сръбски изтребители МиГ-29, въоръжени с китайски ракети CM-400AKG. Това са ракети „въздух-земя“, които могат да достигнат скорости, по-големи от пет пъти скоростта на звука, а обхватът им се оценява на около 200 до 400 километра.

Покупката на китайски ракети предизвика реакции в съседните страни. Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че е обсъдил покупката с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, отбелязвайки, че това са китайски оръжия, каквито никога преди не са били виждани на европейска територия.