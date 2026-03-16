Първа инстанция: Додик е признат за виновен за дискриминация срещу ЛГБТИ

Основният съд в Баня Лука издаде първоинстанционна присъда по делото, заведено от Отворения център Сараево през 2023 г. срещу Милорад Додик, лидер на СНСД, заради дискриминационни изявления срещу ЛГБТИ хората, предаде босненския портал klix.ba. Основният съд в Баня Лука установи, че Додик е дискриминирал въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност и сексуални характеристики с изявленията си, направени в медиите няколко пъти през март 2023 г., което е довело до създаването на враждебна и обидна среда.

Сараевският отворен център смята, че тази присъда е важна, защото потвърждава, че публичното изказване на политик, който призовава за изключване и стигматизиране на ЛГБТИ лицата, е неприемливо и може да има сериозни последици.

По време на спорните изявления той е бил президент на Република Сръбска и присъдата му забранява да прави подобни дискриминационни изявления, които нарушават правото на равно третиране на членовете на ЛГБТИ общността.

Подробното изявление на Додик

Тогавашният президент на Република Сръбска публично направи дискриминационни изявления срещу ЛГБТИ лицата преди и след събитието, на което се планираше да проведе парад на гордостта в Баня Лука.

Припомняме ви, че на 18 март 2023 г. хулигани нападнаха ЛГБТИ активисти в Баня Лука.

Между другото, Додик заяви: „На всички активисти на тази група трябва да бъде забранен достъпът до училищата, за да разпространяват подобни неща, съдържанието от този тип трябва да бъде премахнато от учебниците и дори трябва да се опитаме да видим как да го регулираме чрез мрежите, защото наличието на такова съдържание става все по-широко разпространено и мисля, че то замърсява общественото пространство, социалното пространство и мисля, че трябва да бъде елиминирано".