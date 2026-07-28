След заплахите: Вучич е готов да прости на мъжа, който му размахва нож (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич публикува видеоклип в профила си в Instagram, в който коментира смъртните заплахи, които получи чрез социалните мрежи. Той заяви, че не се чувства застрашен и че прощава на автора на видеото, съобщава хърватската "Индекс", позавайки се на материал на Анадолската агенция. Във видеото Вучич първо се обърна към гражданите и обяви запис, който според него ще ги шокира. След това беше показан клипа, в който мъжът с нож директно заплашва да убие президента на Сърбия.

В публикацията Вучич разкри, че въпросният мъж е от Крагуевац. След това сръбският президент каза, че вярва, че човекът зад заплахите не е лош човек или престъпник, а че се е поддал на манипулация.

„Сигурен съм, че той не е толкова лош и че не е престъпникът, за какъвто иска да се изобразява. Това, което каза, е резултат от манипулация от страна на онези, които чрез своите масови медии, социални мрежи и с огромни пари от чужбина искаха да унищожат любимата ни родина и да разделят Сърбия“, каза Вучич.

Мъжът беше задържан и изведен бос от дома му

Припомняме, че 55-годишен мъж с инициали С. С. от Крагуевац беше арестуван за смъртни заплахи срещу президента на Сърбия Александър Вучич, предаде сръбската медия Blic. Арестът е извършен от членове на Дирекцията за технологии и Службата за борба с високотехнологичните престъпления и по заповед на Специалния отдел за високотехнологични престъпления към Висшата прокуратура в Белград, пише още сръбската медия.

Заподозреният е публикувал видеоклип от профила си във Facebook, в който, показвайки нож и отправял директни смъртни заплахи към президента на Република Сърбия Александър Вучич и главния редактор на вестник „Информер“ Драган Й. Вучичевич. ОЩЕ: Мъж размаха нож на Вучич във Facebook: Изведоха го бос и с белезници (ВИДЕА)