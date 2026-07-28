Земетресение разтърси Атон

Земетресение с предварителен магнитуд 3,8 разтърси северната монашеска общност на планината Атон, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите във вторник. Няма съобщения за щети по сгради или пострадали. Атинският геодинамичен институт съобщи, че земетресението е станало около 11:30 ч. сутринта на брега, на около 11 километра източно-югоизточно от столицата на полуавтономната общност Урануполи. Епицентърът му е бил на дълбочина 14,4 километра.

Земетресенията в Света гоа Атон

Света гора Атон, където се намират вековни гръцки православни манастирски комплекси, е претърпяла поредица от сравнително леки земетресения през последните години.

Гърция се намира в един от най-сеизмично активните райони в света и всеки ден се регистрират десетки до голяма степен незабележими земетресения. Тежки щети или смъртни случаи са рядкост.

През 1999 г. земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер близо до Атина уби 143 души. ОЩЕ: 7,1 по Рихтер удари Япония. Обявена е тревога за цунами (ВИДЕО)

Последният трус от Гърция, усетен в България

Припомняме, че земетресение през март 2026 г. беше усетено и в България. Епицентърът беше в Егейско море, на 109 километра източно от Солун, в района на Халкидики. Най-силно то бе усетено в районите на Сандански, Банско, Благоевград и Дупница.

Земетресението е на дълбочина 5 км, сочат данните. Осем минути след първия, в района на Неос Мармарас, отново на Касандра, имаше втори трус. Той бе с магнитуд от 3.0 по Рихтер, на дълбочина от 15 км. След още три минути имаше още един трус в Гърция, но вече на юг от Атина - той бе със сила 4.7 по Рихтер, на дълбочина от 100 км. ОЩЕ: Земетресение разтресе България