От таверни до магазини: Цяла Гърция на нокти заради нови случаи на пиле със салмонела

Случаите на салмонела в пилешкото месо в Гърция се увеличават, а георграфията на проблема се разширява.

9 души, включително две деца, бяха хоспитализирани, след като се заразиха със салмонела след хранене в таверна в западното атинско предградие Перистери, пише eKatemarini.

Досега бяха регистрирани 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани.

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Пациентите в Атина развили тежки симптоми на гастроентерит и били откарани в държавната болница "Никая", където тестовете потвърдили салмонелозна инфекция.

Според Михалис Янакос, президент на Общогръцката федерация на служителите в държавните болници (POEDIN), всичките 9 пациенти са получили лечение и по-късно са били изписани.

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Трето огнище

Инцидентът е третото регистрирано огнище на салмонела в Гърция през последните дни, след подобни случаи в Ламия и Кастория, което поражда безпокойство сред здравните власти. След първите случаи започна лаболторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партидата на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите откъдето са получени първите пратки до магазините.

Преди всичко властите препоръчват да се ограничи консумацията на пилешко месо докато не се открият всички източници на бактерията. Препоръчва се пилешкото месо да се консумира само добре измито и сварено.

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Медици предупреждават, че инфекцията от салмонела от пилешкото месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми като висока температура и силни стомашни болки незабавно трябва да се потърси лекарска помощ.