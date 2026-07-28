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"ООН не може да наложи мир": Гутереш е в Кипър за рестартиране на преговорите

28 юли 2026, 10:36 часа 373 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"ООН не може да наложи мир": Гутереш е в Кипър за рестартиране на преговорите

Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш пристигна във вторник в Кипър за разговори, насочени към постигане на напредък в усилията за рестартиране на преговорите относно десетилетното разделение на острова, превръщайки се в първия действащ ръководител на ООН, посетил острова от повече от 16 години, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Във вторник Гутериш ще проведе отделни срещи с кипърския президент Никос Христодулидес и лидера на кипърските турци Туфан Ерхурман, преди да посети Комитета за изчезналите лица. В сряда той ще председателства тристранна среща с двамата лидери в рамките на мисията на ООН за добри услуги.

„ООН не може да наложи мир. Само кипърците, чрез своите лидери, могат да го изградят“, каза Гутерeш в публикация в социалните медии, потвърждавайки отново „ангажимента си за подкрепа на кипърските общности в търсенето на всеобхватно и устойчиво уреждане на кипърския въпрос“.  

Гутериш е придружен от личния си пратеник Мария Анхела Олгин, която се е срещнала с двамата лидери преди посещението му. 

Кипърският въпрос

Днес, въпреки международното осъждане, резолюциите на ООН и призивите за преговори, кипърският въпрос остава едно от най-дългогодишните нерешени предизвикателства в света. На 20 юли се отбелязаха 52 години от първия етап на турската инвазия в Кипър. Нещо, което Турция обаче нарича събитията турската мирна операция в Кипър. ОЩЕ: "Целта е обединен Кипър, без окупационни войски": Мицотакис прави сметки за Кипър без Ердоган

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Турция ООН Кипър Антониу Гутереш
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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