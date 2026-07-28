"Дявол в пола" и други зловещи послания: Поляк обезобрази статуи на Дева Мария и запали олтар (ВИДЕА)

Две молитвени места в босненските населени места Меджугорие, Подбърдо и Плави кръст бяха обект на вандалска атака снощи, при която статуи на Пресвета Дева Мария бяха обезобразени с черна боя и върху тях бяха написани обидни графити на полски и английски език, предаде хърватската медия "Индекс". Инцидентът беше съобщен от италианския католически уебсайт La Luce di Maria, който публикува и снимки от местата на инцидента.

Външният олтар в църквата „Свети Яков“ също е бил подпален, а камера за наблюдение е заснела как мъж го излива със запалима течност и го подпалва. ОЩЕ: Трошил спирки и табелата на града: Мъж задържан за вандализъм

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

"Дявол в пола" и други послания

На Подбърдо, известен още като Хълмът на явлението са покрили лицето, гърдите и част от роклята на статуята на Дева Мария с черна боя. На пиедестала е имало и графити, написани на английски език „Дявол в пола“. Наблизо е оставен транспарант с имената на хора, свързани с виденията от Меджугорие, заедно с послание на полски, че са излъгали.

Синият кръст също е повреден. Статуята на Пресвета Богородица там също е била покрита с черна боя, а думата „Зло“ е била написана на близка каменна плоча. Външен олтар близо до църквата „Свети Яков“ също е бил подпален, съобщи Радиотелевизия Херцег-Босне.

Поляк е заподозрян?

В социалните мрежи се разпространи информация, че поляк е заподозрян в тежко вандализиране на религиозни символи в Меджугорие, но полицията все още не е потвърдила това.

„Не можем да предоставим повече информация. Ще бъдете информирани за всичко. Огледът на място все още продължава и се предприемат други действия за установяване на всички фактически обстоятелства“, отговориха от МВР на HNŽ. ОЩЕ: Нов вандалски акт над гроба на патриарх Неофит в центъра на София (СНИМКИ)

Zapaljen vanjski oltar pored Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/uQeXdmZLhy — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026