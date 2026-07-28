Мицкоски: Няма да позволя конституционните промени, които България изисква

"Конституционни промени, като тези, които България изисква, няма да позволя да се случат, но ние ще продължим да говорим, няма игра с принципите", това е казал премиерът Християн Мицкоски в свое интервю, съобщават от македонското правителство във "Фейсбук". Конституционните промени, за които македонският премиер говори, включват вписване на българите в македонсктата конституция, което искане идва от самите тях, а е подкрепено от България и след 2022 г. е част от европейската преговорна рамка.

Той казва, че е готов да разговаря с всеки и навсякъде, докато не се намери устойчиво решение, което ще отведе страната до крайната ѝ цел, а междувременно, според него, правителството ще продължи да бъде ангажирано с изпълнението на програмата за реформи и да работи за създаване на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани, предаде "360 степени".

Мицкоски говори за двойни стандарти

Премиерът заяви, че няма да приеме мигновени решения и политика на двойни стандарти и че България също трябва да спазва решенията от Страсбург относно правата на македонците.

Позовавайки се на исканията на Европейския съюз, премиерът подчерта, че в целия процес нещата трябва да бъдат поставени принципно и без двойни стандарти, а освен това, както каза, както предишното македонско правителство пое определени задължения към Брюксел, така и България е поела задължения за зачитане на правата на човека. ОЩЕ: “Пълна антитеза“: Мицкоски се жалва от оценката на Вайц за Северна Македония