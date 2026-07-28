Депутат в Албания открадна поверителен военен договор със САЩ - вече е наказан (ВИДЕО)

Лидерът на албанската партия „Възможност“ и депутат Агрон Шехай откраднал споразумението за директен заем между Албания и Съединените американски щати в рамките на външното военно финансиране, който съдържа класифицирана информация и може да бъде преглеждам само в помещения, определени от Асамблеята, след като депутатите са подписали декларация за поверителност, предаде албанската телевизия Top Channel.

Инцидентът е станал вчера в сградата на парламента по време на прегледа на споразумението.

Въпросният депутат първоначално поискал да вземе физическото копие на документа със себе си, но е получил възражение от служителите на събранието. След това депутатът е взел документа насила и е напуснал с него. Според подаденото писмо, жена, член на Асамблеята, която се е опитала да вземе документа, е паднала по стълбите, докато е преследвала депутата, и е получила наранявания.

Самият Агрон Шехай отрече обвиненията, заявявайки, че действията му са били насочени към осъждане на липсата на прозрачност по отношение на документацията на споразумението и нарушаването на Конституцията за ускореното приемане на закона.

Какво е наказанието му?

Шехай е отстранен за 60 дни от участие в пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии, след решение, взето от Секретариата по процедури, гласуване и етика в Асамблеята.

В допълнение към 60-дневното отстраняване от парламентарна дейност, Социалистическата партия поиска и препращане на случая към Специалната прокуратура (SPAK), като твърди, че действията на депутата могат да представляват престъпления, свързани с незаконно получаване на класифицирана информация, присвояване на документи, възпрепятстване на изпълнението на задълженията на длъжностни лица и нарушаване на правилата за защита на държавните тайни. ОЩЕ: Свършва ли водата в Хърватия: Правителството тайно разпредели цистерни от запасите