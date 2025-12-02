„За мен единственото решение е куршум!“: Един от най-бруталните серийни убийци в Хърватия

„За мен единственото решение е куршум!“. Така един от най-жестоките убийци на Хърватия коментира себе си пред журналисти. Специални части, въоръжени до зъби, го доведоха с белезници в съда, пише хърватската медия jutarnji. Докато излизаше от микробуса, с вързани ръце и крака, модерно подстригана коса и облечен в дънкова риза и панталон, Сърджан Младжан не скри погледа си. Напротив, той се взря в обектива на фотожурналиста на Cropix. Той носеше бели маратонки с оранжеви връзки и държеше синя папка в ръцете си.

Накратко за деянията му

Смята се, че Младжан е убил Елизабета Шубич, която дори не е познавал, пенсионера Петър Янчич, полицая Миленко Вранкович Кинг, ограбил е и банка, не се е върнал в отпуск от затвора, затворил е семейството си, нападнал е братовчед си в съдебна зала.

Младият мъж вече има 29-годишна присъда за предишни кървави престъпления. Този път е обвинен в подбуждане към убийство, отвличане и неоторизиран достъп до компютърна система.

Според хърватското обвинение, между октомври и декември 2021 г., Младжан е помолил друг затворник, след освобождаването си, да намери няколко души, свидетели, за които смята, че са допринесли за осъждането му. Той заповяда да бъдат отвлечени и дори убити. Но мъжът, към когото се обърнал, отказал да изпълни искането и съобщил за случая. Това станало основа за ново разследване. С

ред доказателствата, прокурорите внимателно анализираха документален филм, в който неговият сватбен кум и бивш съквартирант го нарекоха „най-опасното същество и най-големият измамник“. ОЩЕ: 12 трупа и мълчание от полицията: Действа ли нов сериен убиец? (ВИДЕО)