Саша Везенков се отказа от милиони долари! Ще има нов отбор до 48 часа

Сагата с трансфера на Александър Везенков е към своя край! Спортист номер 1 на България и отборът от НБА Торонто Раптърс са постигнали споразумение за раздяла. Родният баскетболист е отказал договор за една година, който щеше да му донесе близо 6,6 млн. долара. Очаква се до 48 часа Саша да подпише с Олимпиакос.

Реномирани журналисти отвъд Океана потвърдиха информацията, според която Везенков няма да има пречки да премине в гръцкия гранд, след като се финализира процедурата по освобождаване в НБА. Нашият национал подписа тригодишен договор със Сакраменто Кингс миналото лято и се превърна във втория ни сънародник в Лигата на извънземните.

The Toronto Raptors announced that they have waived Javon Freeman-Liberty and Sasha Vezenkov.