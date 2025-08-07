Войната в Украйна:

За 100 дни управление: Германският канцлер Мерц с рекордно ниско одобрение

07 август 2025, 22:57 часа 327 прочитания 0 коментара
Консервативното правителство на германския канцлер Фридрих Мерц се сблъсква с най-ниските си рейтинги на одобрение до момента почти 100 дни след началото на мандата си, сочи проучване на общественото мнение за телевизия А Ер Де, публикувано днес, предаде ДПА. Обществената удовлетвореност от работата на правителството рязко е спаднала, като само 29% от анкетираните са изразили одобрение, което представлява спад от 10 процента в сравнение с миналия месец.

Това е най-лошият резултат от встъпването в длъжност на правителството в началото на май. В сряда ще бъде отбелязан 100-ият ден от управлението на правителството. Цели 69% от анкетираните в проучването на A Ер Де заявяват, че са по-малко или изобщо не са доволни от работата на управляващата коалиция. Коалицията се състои от консервативните християндемократи (ХДС) на Мерц, баварската им сестринска партия Християнсоциален съюз (ХСС) и лявоцентристките социалдемократи (ГСДП).

Самият Мерц също търпи значителна загуба на обществено доверие. Само 32% от анкетираните заявяват, че са доволни от управлението му, което е с 10 процента по-малко в сравнение с предходния месец. Две трети изразяват недоволство, предава БТА. 

Проучването е направено сред 1321 избиратели с право на глас между понеделник и сряда тази седмица. Негов автор е социологическата агенция Infratest dimap. Нарастващото недоволство намира отражение в хипотетичните намерения за гласуване: ако изборите бяха днес, ХДС/ХСС ще получи 27% от гласовете, което е с 3 пункта по-малко от юли. 

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AзГ) би събрала 24%, което е с един пункт повече, и би достигнала рекордния си резултат от април тази година. Подкрепата за ГСДП остава стабилна на ниво от 13%, докато Зелените се задържат на равнище от 12 %, а Левите - са с 10 %.

Елин Димитров
