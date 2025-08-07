Тръмп е обявил, че Путин е готов за преговори, но само ако включват размяна на територии

Американският президент Доналд Тръмп е казал на европейските си съюзници, че руският диктатор Владимир Путин е отворен за мирни преговори, но само ако те включват "размяна на територии". Информацията е на Bloomberg, като агенцията се позовава на свои източници. Посочва се още, че републиканецът се е изказал положително за възможността за прекратяване на огъня в Украйна по време на телефонен разговор с европейски лидери вчера, 6 август.

Още: Зеленски потвърди: Обсъжда се тристранна среща с Тръмп и Путин

Каква може да е размяната на територии?

Какво точно се има предвид под "размяна на територии", не се уточнява.

В този контекст обаче Bloomberg припомня, че Путин по-рано е предявил претенции към украинския полуостров Крим, незаконно анексиран от Москва през 2014 г., както и към украинските Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област на Украйна. Те бяха също незаконно присъединени към Руската федерация с подправени референдуми, проведени под натиск спрямо местното население, през есента на 2022 г. Русия не контролира на 100% нито един от тези региони.

За признаване на 4-те области и Крим за руски Путин намекна и преди дни като условие за прекратяване на огъня - по време на разговор с беларуския диктатор Александър Лукашенко: Путин постави две условия, за да приеме ултиматума на Тръмп (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

По-рано САЩ предложиха Крим да бъде признат за руски като част от всяко споразумение и ефективно да се прехвърли контролът над части от други украински региони, които Русия окупира. Като част от тези предишни предложения контролът над териториите на Запорожие и Херсон трябваше да бъде върнат на Украйна, пишат авторите на публикацията, припомняйки предложенията, направени през пролетта.

Ден след срещата на американския пратеник Стив Уиткоф с Путин в Москва съветникът на руския лидер Юрий Ушаков обяви, че САЩ са представили на Кремъл план за прекратяване на огъня, който се оказал "приемлив" за руските власти. Полското издание Onet твърди, че се е сдобило с информация за съдържанието на проекта, предвиждащ завзетите украински територии от Русия да бъдат "де факто признати" чрез тяхното "замразяване" за срок между 49 и 99 години: Кремъл е получил "приемлив" план за мир в Украйна: С какво САЩ са изкушили Путин? (ВИДЕО).