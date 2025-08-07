Веласкес призна, че Дамбраускас е изненадал Левски, но отсече: Заслужавахме да бием с повече

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след драматичния успех на "сините" над Сабах в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Испанецът за пореден път повтори колко е горд от възпитаниците си и от това да е треньор на столичния гранд. Специалистът смята, че Левски е заслужавал да бие с повече голове. От друга страна наставникът призна за изненадващ прийом от страна на Валдас Дамбраускас, който е объркал момчетата на Веласкес в първите минути.

"Днес съм много доволен и горд от своите играчи, всички изиграха изключителен мач, свършиха страхотна работа. Изключително съм благодарен на публиката, откъдето имаше невероятна подкрепа от първата до последната минута. Много ни помогнаха, предадоха ни тяхната положителна енергия, за да се борим до последната минута. Стояхме добре в този мач, заслужавахме да победим с по-голям резултат, 2:0 или 3:1. Искам да изтъкна невероятното отношение на играчите. Гордост е да бъда треньор в този клуб и да имам такива футболисти", заяви Веласкес след победата на Левски над Сабах.

"Винаги говорим да постигаме най-доброто като резултат, но е важно и как го правиш. Колкото по-добре играеш, толкова си по-близо до победата. Опитваме се да градим, да създаваме, да имаме проактивно мислене, без значение дали сме с, или без топка. В днешния мач бих отличил зрелостта на отбора и влагането. Трябваше да подобрим някои неща, тъй като не започнахме добре в началото. На полувремето говорихме това в съблекалнята, тъй като те извадиха важен играч и сложиха още един защитник. Те промениха доста начина си на игра, затова в първите минути имахме затруднения, но играчите съумяха да се съвземат и да поправят нещата. Това се постига само и единствено, когато отборът показва зрялост и отношение на терена. След тези 3-4 минути на съмнение, отборът се адаптира и даде адекватен отговор", призна испанецът.

"Това е отборен дух, независимо кой влиза и за колко време влиза. Сангаре се изтощи до краен предел, по време на мача има доста минисрещи. Трябва да избереш точния момент, но направихме 5 смени и това показва, че може да управляваме това, което изисква мача. В нито един момент не може да сме фаворит. Ако мислим, че сме фаворити, може да се окаже, че сме се объркали и да ни изиграе лоша шега. Трябва да сме скромни, стъпили на земята, играчите трябва да подходят скромно, защото ни чака тежък мач в Азербайджан, като за него ще започна да мисля в неделя вечер или в понеделник. След 30 минути мисълта ми ще е насочена към мача в неделя“, завърши Хулио Веласкес.