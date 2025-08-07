Войната в Украйна:

Мощна експлозия в хотел в гръцкия курорт Аспровалта, има ранени

07 август 2025, 23:50 часа 922 прочитания 0 коментара
Мощна експлозия в хотел в гръцкия курорт Аспровалта, има ранени

Петима сръбски граждани бяха ранени при мощна експлозия на газова бутилка този следобед в частен хотел в Аспровалтa, близо до Солун. Взривът е станал около 15:00 часа в наетите стаи, съобщи БГНЕС. Според официални данни 41-годишен мъж е получил тежки изгаряния и е в тежко състояние. Другите ранени, включително дете, са получили леки наранявания, главно от счупено стъкло и шок.

Екипи на Спешна медицинска помощ бързо са пристигнали на място. Ранените първо са били прегледани в здравния център в Мадито, а след това спешно са били преместени в болница в Солун за по-нататъшно лечение. Според информация от гръцки източници, всички ранени са били в една и съща група сръбски туристи, които са били отседнали в обекта. Като част от разследването, което е започнато незабавно, полицията е задържала собственикът на хотела, 86-годишна жена.

Местните медии съобщиха, че тече разследване дали е имало някакви недостатъци в стандартите за безопасност на хотела, или дали газовата бутилка е била дефектна или лошо инсталирана. Сръбското посолство в Атина се е свързало със съответните служби и болници, а на пострадалите граждани се оказва консулска и медицинска помощ.

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт, а гръцките власти обявиха подробно разследване и контрол на подобни места за настаняване в региона. Министерството на външните работи на Сърбия апелира към гражданите си в чужбина да обърнат внимание на условията за сигурност в обектите, където отсядат, и незабавно да се свържат с местните служби или дипломатическите и консулските представителства в случай на риск.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
