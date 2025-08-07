От всички страни вече валят спекулации какво ще се случи с войната в Украйна - в контекста на срещата на американския пратеник Стив Уиткоф с диктатора Владимир Путин и във връзка с предстоящата среща на стопанина на Кремъл с Доналд Тръмп, която според Кремъл се чака "в близките дни". Сигналите са разнопосочни - в едни източници се твърди, че ще трябва незаконно окупираните украински региони да се признаят за руски, за да има примирие, а в други се посочва, че Путин би се отказал от някои земи.

Путин ще се откаже от териториални претенции?

Последното е версия на The New York Times. Изданието, позовавайки се на анализатори, прави извод, че в преките преговори с американския президент Доналд Тръмп руският диктатор вероятно ще се опита да договори стратегическа политическа победа във войната в замяна на отказ от териториални претенции в Украйна.

Американската медия отбелязва, че истинската "победа" за Путин не би била завземането на четирите украински региона - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област - в допълнение към Крим, а връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. По-специално, това би означавало забрана за влизането на Украйна в НАТО и за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна и др.

Снимка: Getty Images/Guliver

Детайлите за НАТО и за потоците оръжия от западните държави пък в случая влизат в противоречие с информацията на полското издание Onet. То твърди, че се е сдобило с плана, който САЩ са предложили на Кремъл за прекратяване на огъня в Украйна и който е определен от съветника на Путин Юрий Ушаков като "приемлив": Кремъл е получил "приемлив" план за мир в Украйна: С какво САЩ са изкушили Путин? (ВИДЕО).

Какво може да са се договорили Путин и Уиткоф?

Авторите на публикацията в NYT напомнят, че конкретните споразумения, постигнати от специалния пратеник Стив Уиткоф и Владимир Путин по време на срещата им в Москва, остават неизвестни и до днес. И двете страни коментираха положително този разговор, но конкретното му съдържание остана класифицирано за широката общественост.

Една от възможностите е Путин да е изразил готовност да прояви гъвкавост по териториалните въпроси в замяна на геополитически отстъпки от страна на Запада. Но за да се случи това, руският диктатор трябва да се срещне лично с американския президент.

През последните месеци руските пратеници твърдо застъпиха позицията, че Украйна трябва без възражения да предаде на Русия цялата територия на Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област, въпреки че руснаците не контролират на 100% нито един от незаконно анексираните региони. Във Вашингтон, логично, сметнаха тези изисквания за неразумни и видяха в тях признак, че Москва не се отнася сериозно към преговорите за прекратяване на войната.

Въпреки това някои анализатори предполагат, че Путин умишлено е наредил на своите посланици да се придържат именно към тази твърда позиция, за да постигне в крайна сметка лична среща с Тръмп. Очевидно в Москва се надяват, че вече лице в лице Путин ще успее да убеди Тръмп да приеме руската визия за "първопричините за конфликта". С тази фраза Кремъл оправдава агресивната си война и я свързва с разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на украинското правителство, включително език, православие, култура и медии: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Снимка: Getty Images

Най-важното за Путин са "гаранциите", че Украйна няма да е в НАТО

Татяна Становая, старши научен сътрудник в Центъра "Карнеги Русия-Евразия", счита, че на предстоящите преговори Москва наистина ще бъде готова да размени определени територии, за да постигне по-глобална цел.

"Най-важното за Путин е НАТО и тези железобетонни гаранции, че Украйна няма да влезе в НАТО - и че страните от НАТО няма да развиват военно присъствие в Украйна, както и редица политически изисквания към самата Украйна“, смята тя.

Според нея Путин иска Украйна да престане да бъде това, което той счита за "антируски проект", тоест да се върне в сферата на влияние на Москва. "Затова или ще постигне това чрез гаранциите на НАТО, тоест гаранциите на Запада, или ще постигне това чрез политически контрол вътре в Украйна. Територията е много второстепенна", добавя Становая.

Bloomberg се позова на свои източници и съобщи, че Тръмп е споделил следното на европейските си съюзници след разговора на Уиткоф с Путин - руският диктатор е готов на преговори за мир, но само ако те включват "размяна на територии": Тръмп е обявил, че Путин е готов за преговори, но само ако включват размяна на територии.