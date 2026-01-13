Аплодисменти за ръководството на ЦСКА – сега е време Христо Янев да покаже какво може

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

В неделя, на 11 януари, ЦСКА стартира основната част от своята подготовка за втория дял от шампионата. „Червените“ заминаха за турския курорт Анталия, където ще изиграят четири контроли. В югоизточната ни съседка тимът на Христо Янев ще срещне полския Корона Киелце, чешкия Млада Болеслав, украинския ЛНЗ Черкаси, както и сръбския Нови Пазар. След края на лагера тимът се прибира у нас, където ще продължи подготовката си и на 31 януари ще изиграе и последната си проверка преди подновяването на първенството – срещу Дунав Русе.

На пръв поглед няма нищо изненадващо в тази информация. Просто поредният българския футболен отбор, който заминава за топла Турция, където да се готви за пролетния полусезон. Да, ама не. ЦСКА стартира 2026 година с огромната амбиция най-накрая да излезе от дупката, в която се намира през последните две кампании!

Промените в ЦСКА дават резултат

Както е известно, през последните два сезона ЦСКА се представи много под очакванията и на феновете, и на ръководството и остана извън евротурнирите. Наред с това се направиха и множество промени – както сред футболистите и треньорите, така и по високите етажи в клуба. И това най-накрая даде резултат.

От началото на сезона, а и в последните месеци, в ЦСКА пристигнаха Бойко Величков (спортен директор), Христо Янев (старши треньор) и Вангел Вангелов (изпълнителен директор). Тримата, заедно с хората, които продължават работата си в клуба, успяха само за няколко месеца да преобразят „армейците“. „Червените“ стартираха кампанията отчайващо, но след направените промени изглежда, че в ЦСКА най-накрая са започнали да работят на по-високо професионално ниво.

ЦСКА взе шестима нови

Още преди началото на зимния трансферен прозорец в ЦСКА стартираха с привличането на нови футболисти. В крайна сметка „армейците“ успяха да вземат цели шестима играчи – нещо, което не са правили от доста дълго време. В тима на Христо Янев акостираха вратарят Димитър Евтимов, левият бек Андрей Йорданов, вътрешните полузащитници Исак Соле и Макс Ебонг, както и крилата Алехандро Пиедраита и Лео Перейра.

Логично най-големи надежди се възлагат на двамата футболисти по фланговете, тъй като „червените“ имаха нужда от подсилване именно от играчи на техния пост. Е, ето ги – дойдоха. Дойдоха и футболисти, които да вдигнат класата в средата на терена. В тима се завърнаха и юношата Андрей Йорданов, както и Димитър Евтимов. За тях се знае, че освен добри играчи, са и „болни“ фенове на „армейците“. Какви по-добри попълнения може да искаме!?

Новите дойдоха точно навреме

Новото ръководство на ЦСКА, в лицето на Вангел Вангелов, Бойко Величков и Христо Янев, заслужава аплодисменти за отлично свършената работа по време на зимната пауза. Благодарение на тях „червените“ стартираха подготовката си с шестима нови, а не както бяхме свикнали напоследък новите попълнения да идват в края на февруари, когато вече е късно.

Дотук обаче с хвалебствията. Защото на ЦСКА му предстои много тежък втори етап от първенството. „Червените“ ще се борят със зъби и нокти да намерят място в първата четворка, а оттам да се гони бараж за влизане в Европа. Продължаване напред за Купата на България, и евентуалното ѝ спечелване, също е приоритет за „армейците“, които жадуват да се завърнат в турнирите на Стария континент след 2-годишната пауза.

ЦСКА показа, че не трябва да бъде подценяван

И тук идва ролята на Христо Янев. Младият специалист се радва на огромна подкрепа от страна на феновете и шефовете на ЦСКА. И това е нормално. Все пак той успя да стабилизира сериозно закъсалия гранд и да го върне на пътя на победите. Под негово ръководство „червените“ показаха, че не трябва да бъдат подценявани или отписвани от съперниците си. Дори и в Първа лига, тъй като има още доста мачове до края.

След отличния си старт начело на ЦСКА на Христо Янев сега му предстои по-трудната част. Частта, в която да покаже какво може. През есента наставникът успя да изгради доста боеспособен отбор с наличните играчи. Сега му докараха и шестима нови. Шестима, от които „армейците“ имаха крещяща нужда. Предстои да ги видим в игра, но смятам, че са достатъчно качествени, особено за българските стандарти.

С Христо Янев начело ЦСКА има големи шансове да изпълни целите си

На повечето от тях обаче Ицо Янев ще трябва внимателно да им обясни какво значи ЦСКА, какво е това „животно“ български футбол и какво се изисква от тях като състезатели на един от двата най-обичани отбора у нас. Сега е моментът младият специалист да хване здраво юздите на родния гранд и да го върне там, където му е мястото – на върха.

Именно това искат и фенове – ЦСКА да е символ на успех, на красив футбол и най-важното – на печеливш футбол. Христо Янев има малко време до подновяването на шампионата, но съм убеден, че под негово ръководство „армейците“ имат големи шансове да изпълнят целите си - както го направиха през 2016-та. Шампионската титла все още изглежда далеч, но триумф в турнира за Купата на България и участие в Европа са напълно постижими. Пък от следващия сезон да гледаме към първото място. От трибуните на новия стадион „Българска армия“!

Автор: Бойко Димитров

