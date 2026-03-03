Спорт:

ЦСКА обяви датата за поклонението пред Джони Велинов

03 март 2026, 14:08 часа 113 прочитания 0 коментара

В неделя, на 1 март, от този свят си отиде легендарният вратар на ЦСКА, и като цяло на българския футбол, Георги Велинов. Той има безброй успехи с „червените“, а и не малко в индивидуален план. Напълно заслужено, Джони, както е прякорът на Велинов, ще има поклонение, подобно на друга легенда на ЦСКА и българския футбол, която ни напусна по-рано през годината. Става въпрос за Димитър Пенев.

Поклонението пред Георги Велинов ще се състои на 5 март

От ЦСКА обявиха с публикация в социалните мрежи датата и мястото на поклонението пред Джони Велинов: „Поклонението пред легендарния Георги Велинов ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Големият ни вратар ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст.

Още: Директор в ЦСКА: „За съжаление Велинов и Пенев не успяха да стъпят на новата Армия“

Пред централния вход на ст. „Българска армия“ бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Ще те помним вечно, Джони!

Светъл път!“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Джони Велинов е част от „червеното“ чудо в КЕШ

Джони Велинов е 6-кратен шампион на България с ЦСКА, както и 4-кратен носител на Купата на България. Става футболист на България през 1981 г., когато ЦСКА стига до 1/4-финал на Купата на европейските шампиони. През следващата година – 1982, Джони отново е в основата на „червен“ поход в КЕШ. Тогава ЦСКА достига 1/2-финал, като по пътя отстранява Ливърпул.

Още: Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Георги Велинов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес