ЦСКА обяви датата за поклонението пред Джони Велинов

В неделя, на 1 март, от този свят си отиде легендарният вратар на ЦСКА, и като цяло на българския футбол, Георги Велинов. Той има безброй успехи с „червените“, а и не малко в индивидуален план. Напълно заслужено, Джони, както е прякорът на Велинов, ще има поклонение, подобно на друга легенда на ЦСКА и българския футбол, която ни напусна по-рано през годината. Става въпрос за Димитър Пенев.

Поклонението пред Георги Велинов ще се състои на 5 март

От ЦСКА обявиха с публикация в социалните мрежи датата и мястото на поклонението пред Джони Велинов: „Поклонението пред легендарния Георги Велинов ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Големият ни вратар ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст.

Още: Директор в ЦСКА: „За съжаление Велинов и Пенев не успяха да стъпят на новата Армия“

Пред централния вход на ст. „Българска армия“ бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Ще те помним вечно, Джони!

Светъл път!“

Джони Велинов е част от „червеното“ чудо в КЕШ

Джони Велинов е 6-кратен шампион на България с ЦСКА, както и 4-кратен носител на Купата на България. Става футболист на България през 1981 г., когато ЦСКА стига до 1/4-финал на Купата на европейските шампиони. През следващата година – 1982, Джони отново е в основата на „червен“ поход в КЕШ. Тогава ЦСКА достига 1/2-финал, като по пътя отстранява Ливърпул.

Още: Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!