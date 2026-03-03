Контузената звезда на Левски: „Дадох всичко на отбора, ще работя всеки ден“

По-рано днес, на 3 март, старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача на „сините“ с шампиона Лудогорец. сблъсъкът е от 24-тия кръг на Първа лига и ще се проведе на 5 март, от 18 ч., на „Хювефарма арена“ в Разград. В изявлението си пред медиите Веласкес разкри, че една от звездите в нападение на Левски Мустафа Сангаре е контузен и ще отсъства поне 2 месеца. Малиецът пусна публикация с социалните мрежи, с която се обърна към феновете на „сините“.

Мустафа Сангаре: „Ще работя всеки ден“

Ето какво написа Мустафа Сангаре: „Неочакваните ситуации са част от живота.

Дадох всичко за отбора и се гордея, че помогнах въпреки обстоятелствата.

Пълно доверие в отбора да продължи да работи и да остане фокусиран върху целта ни (б.р. – титлата).

Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен и да бъда готов, когато сезонът влезе в най-решителната си фаза.

Ще се видим скоро, Левски!“

Мустафа Сангаре има 10 гола в 29 мача

През настоящия сезон Мустафа Сангаре изигра 29 мача за Левски във всички турнири, като е вкарал 10 гола и е дал 4 асистенции. Контузията му дойде в последния мач на „сините“ – домакинска победа срещу Локомотив София с 4:3. Левски е на лидерската позиция в Първа лига с 56, а основният преследвач Лудогорец е с актив от 44 пункта.

