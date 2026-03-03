Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

С категорична победа столичен гранд спря пропадането си в Първа лига

03 март 2026, 18:01 часа 197 прочитания 0 коментара

Столичният гранд Славия, който записа четири поредни загуби от старта на пролетния дял в Първа лига, спря пропадането с категоричен успех над Берое с 3:0 като гост в среща от 24-ия кръг на Първа лига. "Белите", които отстъпиха последователно на Локо Пловдив, Арда, ЦСКА и ЦСКА 1948 и бяха отбелязали само един гол в четири мача, сега се развихриха в нападение в Стара Загора, за да изковат осмата си шампионатна победа през сезона.

Славия разби Берое в Първа лига

Иван Минчев откри резултата още в седмата минута, а в 15-ата минута попадение на Янис Гурмуш бе отменено от ВАР заради засада. В 39-ата минута бившият футболист на Левски Илиян Стефанов успя да удвои аванса на Славия, възползвайки се от асистенция на Кристиян Балов. Така "белите" се прибраха с два гола аванс на полувремето.

Кристиян Балов

Кристиян Балов се отчете с гол и асистенция

След почивката Славия стигна до ранен трети гол, отбелязан от Кристиян Балов в 53-ата минута. Берое улесни задачата на съперника, след като в рамките на четири минути защитникът Давид Валверде си изкара два жълти картона и бе изгонен. Така домакините доиграха последния половин час в намален състав, а Славия спокойно доигра срещата и взе трите точки.

В класирането Славия е на седмо място с 31 точки, колкото има и Арда Кърджали, който е осми. Берое пък остава на 15-то място с едва 19 точки, като е с три пред последния Монтана, който допусна болезнена загуба от Спартак.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
