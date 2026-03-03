Гол в 90-ата минута сложи край на кошмарна серия за един от елитните отбори в българския футбол

След 10 мача без победа и повече от четири месеца чакане - Спартак Варна най-после постигна успех в елита на българския футбол! "Соколите" отбелязаха гол в 90-ата минута, за да се доберат до минимален успех над последния в класирането Монтана с 1:0 като домакин в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Така Спартак постигна четвъртата си шампионатна победа от началото на сезон 2025/26 и взе ценни три точки в битката за спасение.

Спартак Варна игра с 10 души в трети пореден мач, но стигна до дълго чакана победа

Спартак Варна записа 10 поредни мача без победа в миналия кръг, когато падна от Арда с 0:1 като гост, и то след като във втори пореден двубой доигра срещата в намален състав. И този път Спартак не се размина без червен картон, след като Таилсон бе изгонен в 74-ата минута. Въпреки че остана с човек по-малко, тимът от Варна намери сили да се добере до победата в 90-ата минута, когато северномакедонският нападател Георг Стояновски се разписа.

Така Спартак отмъкна победата в последния възможен момент, а Монтана записа 14-та загуба от началото на кампанията. Тимът е на последното 16-о място с едва 16 точки, като има само три победи през сезона и единствено Берое е с толкова малък брой успехи в елитния шампионат. На този етап не се вижда как Монтана ще се пребори за оцеляване в елита, но пък са на три точки зад предпоследния Берое, който е с мач по-малко.

