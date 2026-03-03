Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Магията" на Първа лига! Фенове откъртиха врата - нахлуха да търсят саморазправа с Кабаков (ВИДЕО)

03 март 2026, 15:57 часа 679 прочитания 0 коментара

Двубоят между Спартак Варна и Монтана от 24-ия кръг на Първа лига едва не се превърна в арена на саморазправа между фенове и съдии, след като привърженици на варненския тим опитаха да нахлуят на "Коритото". Причината - запалянковците бяха разгневени от съдийството на главния рефер Георги Кабаков, който първо изгони бразилеца Таилсон, а после показа червени картони и на хора извън терена.

Фенове на Спартак побесняха срещу Георги Кабаков

Напрежението се покачи в 75-ата минута, когато Таилсон удари с ръка съперник, а Кабаков реши да го изгони с директен червен картон. Така Спартак трябваше да доиграе в намален състав, и то в трети пореден мач, след като и в предишните два получаваше червен картон. Този път феновете на "соколите" не издържаха, като се направиха опити да нахлуят на терена - видимо разгневени на Кабаков.

Фенове на Спартак

Запалянковците откъртиха вратата на сектора, като блъскаха и предпазната ограда. Чуха се и скандирания "Мафия". Все пак те бяха удържани да не нахлуят на терена, което потенциално можеше да доведе до прекратяване на срещата и евентуална служебна загуба за домакините. Вместо това, Спартак намери сили и вкара късен гол, с който спря на кошмарната серия без победа в елита на България.

Ето и видео как феновете на Спартак опитаха да влязат на терена:

