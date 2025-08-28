АЗ Алкмаар – Левски: Къде и кога да гледаме реванша от плейофа на Лигата на конференциите?

Левски гостува днес на АЗ Алкмаар в мач-реванш от плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа - Лигата на конференциите. Двата тима искат на всяка цена да се класират за основната част на надпреварата, която ще вкара сериозни средства в касата на тима, който успее да продължи напред. Задачата пред „сините“ обаче е доста сложна, тъй като момчетата на Хулио Веласкес изостават след първата срещата. Преди седмица, на Националния стадион „Васил Левски“, българският гранд отстъпи пред съперника с 0:2.

АЗ Алкмаар – Левски: Начален час и ТВ

Футболистите на Левски се намират в много добро физическо състояние, след като през уикенда тимът не игра двубой от родната Първа лига. По програма „сините“ трябваше да срещнат Ботев Пловдив, но мачът бе отложен заради ангажиментите им в Лигата на конференциите. Любопитното е, че АЗ Алкмаар също не игра този уикенд, за да може тимът да се съсредоточи върху предстоящия сблъсък с Левски.

В колко часа започва мачът между АЗ Алкмаар и Левски?

Срещата между АЗ Алкмаар и Левски от плейофния кръг на Лигата на конференциите е насрочена за днес. Двубоят ще стартира в 20:30 часа българско време. Мачът ще се състои на стадион „АФАС“ в Алкмаар като се очаква трибуните да бъдат пълни до краен предел.

Коя телевизия ще излъчва срещата между АЗ Алкмаар и Левски?

Двубоят между АЗ Алкмаар и Левски ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Даниел Боримиров: Вярата не е загубена, в Европа се случват изненади