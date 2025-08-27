Войната в Украйна:

Боримиров преди Левски – АЗ Алкмаар: Вярата не е загубена, в Европа се случват изненади

27 август 2025, 10:37 часа 284 прочитания 0 коментара
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите преди заминаването на тима за Нидерландия. В Ниската земя „сините“ ще се изправят срещу местния АЗ Алкмаар в мач-реванш от плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа – Лигата на конференциите. Първата среща се игра преди седмица на Националния стадион „Васил Левски“ като българският тим отстъпи пред съперника с 0:2.

Даниел Боримиров сподели, че в Левски вярват, че могат да отстранят АЗ Алкмаар и да се класират за основната фаза на Лигата на конференциите. Бившият полузащитник допълни, че в Европа се случват изненади. Той също така бе категоричен, че желанието му е „сините“ да надградят това, което показаха в първата среща.

Директорът на Левски не губи надежда

„Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и вчера, че в Европа се случват изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин и да изпълним поставените задачи. След мача ще видим какво ще се получи. Не знам колко ще бъде променен съставът. Хулио ще заложи на тези, които са в най-добро състояние и ще се противопоставят най-успешно. Ръководството вярва във футболистите и треньора.“

„Винаги нашите фенове са 12-ият играч. Не се съмнявам, че утре ще бъде по същия начин. Трябваше да си поемем въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове. Това бе от ключово значение, за да се фокусираме върху АЗ“, обясни изпълнителният директор на Левски.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Даниел Боримиров АЗ Алкмаар Лига на конференциите
