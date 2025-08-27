Боримиров преди Левски – АЗ Алкмаар: Вярата не е загубена, в Европа се случват изненади

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите преди заминаването на тима за Нидерландия. В Ниската земя „сините“ ще се изправят срещу местния АЗ Алкмаар в мач-реванш от плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа – Лигата на конференциите. Първата среща се игра преди седмица на Националния стадион „Васил Левски“ като българският тим отстъпи пред съперника с 0:2.

Даниел Боримиров сподели, че в Левски вярват, че могат да отстранят АЗ Алкмаар и да се класират за основната фаза на Лигата на конференциите. Бившият полузащитник допълни, че в Европа се случват изненади. Той също така бе категоричен, че желанието му е „сините“ да надградят това, което показаха в първата среща.

Директорът на Левски не губи надежда

„Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и вчера, че в Европа се случват изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин и да изпълним поставените задачи. След мача ще видим какво ще се получи. Не знам колко ще бъде променен съставът. Хулио ще заложи на тези, които са в най-добро състояние и ще се противопоставят най-успешно. Ръководството вярва във футболистите и треньора.“

„Винаги нашите фенове са 12-ият играч. Не се съмнявам, че утре ще бъде по същия начин. Трябваше да си поемем въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове. Това бе от ключово значение, за да се фокусираме върху АЗ“, обясни изпълнителният директор на Левски.

