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Бивш на ЦСКА: "Гиздол не е магьосник, но трябва да въведе немска дисциплина"

13 октомври 2026, 16:32 часа 1198 прочитания 0 коментара

ЦСКА направи успешен дебют под ръководството на новия си наставник Маркус Гиздол. "Червените" победиха ЦСКА 1948 с 3:2 като гост след късен гол на капитана Бруно Жордао. Бившият футболист на ЦСКА Петър Витанов - Патрика даде своето мнение за мача в интерю пред колегите от "Мач Телеграф". Според него в отбора има нужда да бъде въведена "прословута немска дисциплина", дори и на някои от играчите да не им харесва.

Патрика: "Важно беше Маркус Гиздол да започне с успех"

Ето какво каза Петър Витанов: "Определено стана интересен двубой. Радвам се, че ЦСКА успя да излезе победител от този мач, защото при една евентуална грешка "Левски" можеше да се откъсне напред в класирането и е с мач по-малко. Важно беше Маркус Гиздол да започне с успех. Доволен съм от това, което показаха през първото полувреме, но през втората част се видяха стари слабости. Допусна се изравняване след две неточности в защитата. Вместо да се стига до там, беше редно да се вкара трети гол и срещата щеше да приключи.

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Маркус Гиздол

"Нужно е време играчите да свикнат с философията му"

Имахме и шанс и това не можем да го отречем. Хубав гол на Бруно Жордао в края на срещата, който ни донесе трите точки. Имахме нужда от тази победа, за да продължим уверено битката за титлата. За почерк на Гиздол е твърде рано да се говори. Това може да стане след три или четири месеца. Футболистите и треньорите още не се познават. Нужно е време играчите да свикнат с философията му, а той да им я предаде. Няма как нещата да се променят толкова бързо. Някои бяха с националните си отбори и имат само няколко тренировки с него. Той все пак не е магьосник. Трябва да им предаде онази прословута немска дисциплина. В ЦСКА има нужда от нея.

На някои играчи може да не им харесва, но трябва да подходят сериозно, защото срещу тях стои треньор със сериозна визитка и опит. Надявам се да успее, защото и на него няма да му е лесно. След време ще видим какво ще постигне".

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ЦСКА ФК ЦСКА 1948 Маркус Гиздол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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