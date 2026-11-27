Фючърсите на суровия петрол „Брент“, който е референтен за Европа, се задържат в петък, 27 ноември, близо до месечния си връх, понеже продължаващите атаки срещу танкери в Ормузкия проток и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия засилват опасенията относно износа на петрол от засегнатия от конфликти регион. Фючърсите спаднаха с 38 цента, или 0,39%, до 96,19 долара за барел в началото на азиатската търговия, след като в четвъртък отбелязаха ръст от близо 2 долара и затвориха на най-високото си ниво от 6 ноември.

Към 9:20 ч. българско време "Брент" е на цена от 97,48 долара за барел.

Фючърсите на американския суров петрол WTI бяха на ниво 85,41 долара за барел, което е с 1,73 долара, или 2,07%, повече от нивото при затварянето в сряда. В четвъртък нямаше данни за WTI поради Деня на благодарността в САЩ. Към момента на публикуване на материала цената е 86,32 долара.

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„Смятаме, че цената на сорта „Брент“ все още може да надхвърли 100 долара за барел, ако няма ново значително ескалиране на напрежението в Близкия изток, но това все повече изисква доказателства за ограничено предлагане“, заявиха в доклад анализаторите от ANZ Брайън Мартин и Даниел Хайнс, цитирани от CNBC.

И двата бенчмарка са на път да отбележат първия си седмичен ръст от четири седмици насам.

Иран и хутите - постоянният фактор

Цените спаднаха през предходните седмици, след като пазарите отдъхнаха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не засили военните действия срещу Иран след междинните избори в САЩ.

Въпреки това Иран продължава да атакува кораби, преминаващи през пролива Ормуз, като прекъсва износа на петрол, докато подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути нанесоха удари по саудитската енергийна инфраструктура и пристанища.

Рафинерията на Saudi Aramco в Джазан временно спря част от дейността си, след като в четвъртък снаряд удари обекта, като уби един работник от Непал и рани няколко други, съобщи Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия.

Снимка: Getty Images

Ударът беше поредният на хутите срещу ключови саудитски обекти, ден след като групата пое отговорност за атаките срещу "Рас Танура" – най-голямата рафинерия в кралството и основен център за износ на суров нефт, както и срещу пристанищата Джеда и Джазан на Червено море, на фона на ескалиращите военни действия между двете страни.

Предвид сътресенията, предизвикани от войната с Иран, ОПЕК+ вероятно ще запази целите си за добив на петрол поне за първото тримесечие на 2027 г. на срещата в неделя, заявиха двама души, запознати с преговорите.

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Атаките на Украйна срещу руските рафинерии също влияят

Междувременно Украйна засили атаките с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи от края на октомври, като последният инцидент предизвика пожар в рафинерията „Славянск ЕКО“ в южния руски регион Краснодар. Тези атаки са засегнали рафиниращото производство и износа на горива на Русия - агресора във войната.

В четвъртък пожари избухнаха и в рафинерията „Бангчак“ в Тайланд, както и в рафинерията „Амуай“ във Венецуела.

Отделно от това инцидент в нефтеното находище „Бакалхау“ край бреговете на Бразилия е спрял производството за период от около пет до осем седмици, съобщиха в сряда както операторът Equinor, така и партньорът му Galp.

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