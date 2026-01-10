Гьозтепе обърна ЦСКА 1948 в първата контрола на "майсторите", Черно море победи румънци

ЦСКА 1948 допусна обрат и поражение с 1:2 от Гьозтепе в първата зимна проверка на отбора от Първа лига. В 14-ата минута Браян Собреро откри резултата с прецизен диагонален изстрел. В началото на втората част обаче Антъни Денис изравни, а малко по-късно Хуан изведе турския тим напред. Дебют за отбора на Иван Стоянов записа новото попълнение Бернардо Коуто, пристигнал преди Нова година от Спартак Варна.

В 11-ата минута Шейтанов се намеси при изстрел на Хуан. 180 секунди по-късно Франко намери Собреро, който си освободи пространство и шутира по диагонала за 0:1. До средата на полувремето двата отбора си размениха по едно положение, преди в 30-ата минуга гол на Франко да бъде отменен заради засада. През втората част Гьозтепе вдигна темпото. Антунес изведе Денис, който с красив изстрел изравни резултата. В 59-ата минута Хуан засече центриране на Ефкан Бекироолу за 2:1. В заключителния четвърт час Мехмет Шамил Йозтюрк блесна с намеса при шут на Месиел.

Малко по-рано Асен Чандъров и Емануил Няголов отбелязаха попаденията за пълния обрат на Черно море при успеха с 2:1 срещу румънския Фарул Констанца в първата си контрола от зимната подготовка. Мачът бе изигран в регламент четири части по 30 минути на базата на румънците, които заемат десето място в класирането на първенството си след 21 мача.