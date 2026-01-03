Българинът с историческо постижение: Защитникът, който е 5-кратен шампион с 4 различни отбора

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Стефан Колев е защитник от старото поколение. Твърд и безкомпромисен футболист, който оставя сърцето си на терена. Бранителят може да се похвали с пет титли на България. Нещо повече - той го е сторил с четири различни отбора – по един път с Левски, ЦСКА и Славия, както и два пъти с Литекс. Постижение, с което не може да се похвали нито един друг български футболист.

Колев е "син" юноша. "Живеех в “Ботунец” и повечето деца тренираха на “Герена”. Живеех в един блок с Гиби Искренов. Останалите ме запалиха и така тръгнах на тренировки. Започнах 1976 г., а първият ми треньор беше Меци Веселинов", разказва години по-късно бранителят. През лятото на 1986 г. е преотстъпен в Академик (Свищов), с чийто екип дебютира в А група.

На следващата година се завръща на "Герена". През сезон 1987/88 триуфмира със "сините", изигравайки 6 мача. Следват престои в Спартак Варна и Етър Велико Търново, Локомотив Горна Оряховица и Янтра Габрово. В последните два тима е основен състезател. През 1991 година прави любопитен ход. Стефан Колев преминава в ЦСКА.

"Син" юноша в ЦСКА

Записва 33 мача до юли 1993, като печели шампионска титла на България през 1991/92 и Купа на България през 1992/93. Дебютира за тима на 17 август 1991 при победата с 4:0 над Добруджа Добрич. "През лятото на 1992-а отстранихме “Парма” за Купата на УЕФА. Играх само в първия мач, получих контузия. Пропуснах реванша, не играх три месеца. Върнах се за началото на зимната подготовка, но тогава се смениха треньорите. На мястото на Аспарух Никодимов дойде Цецо Йончев и ми каза, че няма да разчита на мен", спомня си защитникът.

Капитан в Славия и Литекс

През лятото на 1993-та става играч на Шумен, като остава до лятото на 1994-та. След това подписва двугодишен договор със Славия, където слага капитанската лента. С "белите" завоюва шампионската титла и Купата на България. Общо изиграва 55 мача и бележи 2 гола за столичани.

Следва нов любоптен ход. Трансфер във втородивизионния Литекс, тъкмо изпаднал от А група, но поет от бизнесмена Гриша Ганчев. Колев пак е капитан и вдига още две титли след бърза промоция в елита. В началото на 2000 г. се завръща в Славия. До края на сезона изиграва 9 мача в А група. През 2000/01 носи екипа на Спартак Плевен, след което слага край на професионалната си кариера.

Кариера, която спокойна може да бъде наречена историческа, защото Стефан Колев е единственият българин, който е ставал шампион с четири различни отбора.

