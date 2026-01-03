Лайфстайл:

Българинът с историческо постижение: Защитникът, който е 5-кратен шампион с 4 различни отбора

03 януари 2026, 07:00 часа 433 прочитания 0 коментара
Българинът с историческо постижение: Защитникът, който е 5-кратен шампион с 4 различни отбора

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Стефан Колев е защитник от старото поколение. Твърд и безкомпромисен футболист, който оставя сърцето си на терена. Бранителят може да се похвали с пет титли на България. Нещо повече - той го е сторил с четири различни отбора – по един път с Левски, ЦСКА и Славия, както и два пъти с Литекс. Постижение, с което не може да се похвали нито един друг български футболист.

Единственият българин, който е шампион с 4 различни отбора - Стефан Колев

Колев е "син" юноша. "Живеех в “Ботунец” и повечето деца тренираха на “Герена”. Живеех в един блок с Гиби Искренов. Останалите ме запалиха и така тръгнах на тренировки. Започнах 1976 г., а първият ми треньор беше Меци Веселинов", разказва години по-късно бранителят. През лятото на 1986 г. е преотстъпен в Академик (Свищов), с чийто екип дебютира в А група.

На следващата година се завръща на "Герена". През сезон 1987/88 триуфмира със "сините", изигравайки 6 мача. Следват престои в Спартак Варна и Етър Велико Търново, Локомотив Горна Оряховица и Янтра Габрово. В последните два тима е основен състезател. През 1991 година прави любопитен ход. Стефан Колев преминава в ЦСКА.

ОЩЕ: "Синият" голмайстор на А група, който скандализира с най-гръмката критика към Лудогорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Стефан Колев

"Син" юноша в ЦСКА

Записва 33 мача до юли 1993, като печели шампионска титла на България през 1991/92 и Купа на България през 1992/93. Дебютира за тима на 17 август 1991 при победата с 4:0 над Добруджа Добрич. "През лятото на 1992-а отстранихме “Парма” за Купата на УЕФА. Играх само в първия мач, получих контузия. Пропуснах реванша, не играх три месеца. Върнах се за началото на зимната подготовка, но тогава се смениха треньорите. На мястото на Аспарух Никодимов дойде Цецо Йончев и ми каза, че няма да разчита на мен", спомня си защитникът.

Капитан в Славия и Литекс

През лятото на 1993-та става играч на Шумен, като остава до лятото на 1994-та.  След това подписва двугодишен договор със Славия, където слага капитанската лента. С "белите" завоюва шампионската титла и Купата на България. Общо изиграва 55 мача и бележи 2 гола за столичани. 

Следва нов любоптен ход. Трансфер във втородивизионния Литекс, тъкмо изпаднал от А група, но поет от бизнесмена Гриша Ганчев. Колев пак е капитан и вдига още две титли след бърза промоция в елита. В началото на 2000 г. се завръща в Славия. До края на сезона изиграва 9 мача в А група. През 2000/01 носи екипа на Спартак Плевен, след което слага край на професионалната си кариера.

Кариера, която спокойна може да бъде наречена историческа, защото Стефан Колев е единственият българин, който е ставал шампион с четири различни отбора.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от "Окачените бутонки": Измамникът, който се представи за футболист на ПСЖ и подписа с ЦСКА за 30 хиляди на месец

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Славия Литекс Левски Спортни рубрики Actualno.com Окачените бутонки
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес