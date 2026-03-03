Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Бивш съотборник на Любо Пенев: Чух се с него, изпълнен е с желание за живот!

03 март 2026, 21:16 часа 266 прочитания 0 коментара
Бивш съотборник на Любо Пенев: Чух се с него, изпълнен е с желание за живот!

Бившият защитник на Валенсия и настоящ президент на асоциацията на ветераните на клуба от "Естадио Местая" - Фернандо Хинер, разказа за телефонен разговор с някогашния си съотборник Любослав Пенев. В интервю за "Ла Банда де Апунт", цитирано от "Марка", Хинер обясни, че Ел Голеадор е изпълнен с желание за живот и се намира в добро настроение. Както е известно, великият ни нападател се лекува от рак на бъбреците. След първоначален престой в специализирана клиника в Германия, той вече продължава лечението си в България.

Любо Пенев благодари на бивш съотборник

"В понеделник телефонът ми звънна и видях име, което не очаквах. Много се развълнувах. Чух гласа му. Благодари ми многократно – десет пъти", заяви Хинер. По думите му Пенев е изразил признателност за подкрепата. "Каза ми: Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това, което правите. В деликатна ситуация съм. Ще бъде трудно. Лечението ще е дълго и все още имам нужда от помощ", допълни испанският национал, чиято асоциация, заедно с други организации, стартира кампания за набиране на средства в подкрепа на Ел Голеадор.

Георги Велинов

Хинер признава, че гласът на българската легенда звучал дрезгаво, но въпреки това настроението му било добро. Първата медицинска процедура е преминала успешно, а в момента се обсъждат следващите стъпки в терапията. "„Той е оптимистичен, знаейки, че има сериозно заболяване. Той е изпълнен с желание за живот. Знае какво има. И затова е много благодарен. Но също така знае, че продължава да се нуждае от помощ. Това са много дълги и скъпи лечения, а ние сме тук от първата минута, както Атлетико Мадрид, така и ние, за да му помогнем с каквото можем.“, допълва бившият съотборник на Любо Пенев.

ОЩЕ: Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Любослав Пенев Валенсия
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес