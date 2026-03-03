Бивш съотборник на Любо Пенев: Чух се с него, изпълнен е с желание за живот!

Бившият защитник на Валенсия и настоящ президент на асоциацията на ветераните на клуба от "Естадио Местая" - Фернандо Хинер, разказа за телефонен разговор с някогашния си съотборник Любослав Пенев. В интервю за "Ла Банда де Апунт", цитирано от "Марка", Хинер обясни, че Ел Голеадор е изпълнен с желание за живот и се намира в добро настроение. Както е известно, великият ни нападател се лекува от рак на бъбреците. След първоначален престой в специализирана клиника в Германия, той вече продължава лечението си в България.

Любо Пенев благодари на бивш съотборник

"В понеделник телефонът ми звънна и видях име, което не очаквах. Много се развълнувах. Чух гласа му. Благодари ми многократно – десет пъти", заяви Хинер. По думите му Пенев е изразил признателност за подкрепата. "Каза ми: Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това, което правите. В деликатна ситуация съм. Ще бъде трудно. Лечението ще е дълго и все още имам нужда от помощ", допълни испанският национал, чиято асоциация, заедно с други организации, стартира кампания за набиране на средства в подкрепа на Ел Голеадор.

Хинер признава, че гласът на българската легенда звучал дрезгаво, но въпреки това настроението му било добро. Първата медицинска процедура е преминала успешно, а в момента се обсъждат следващите стъпки в терапията. "„Той е оптимистичен, знаейки, че има сериозно заболяване. Той е изпълнен с желание за живот. Знае какво има. И затова е много благодарен. Но също така знае, че продължава да се нуждае от помощ. Това са много дълги и скъпи лечения, а ние сме тук от първата минута, както Атлетико Мадрид, така и ние, за да му помогнем с каквото можем.“, допълва бившият съотборник на Любо Пенев.

