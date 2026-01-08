Спорт:

„Колкото и да се старае има страх в него“: треньорите в Левски имат сложна задача

08 януари 2026, 10:53 часа

Треньорският щаб в Левски има сложна задача. Асен Митков, който претърпя всевъзможни атаки и обиди по време на първия полусезон в Първа лига, в момента е отпаднал психически. Според колегите от „Мач телеграф“ треньорите на „сините“ имат за задача да повдигнат духа му по време на подготовката на отбора в Турция. Те ще трябва да се справят със страховете на Митков, които изпитва след тормоза.

Асен Митков е бил подложен на системен тормоз

Както знаем, по време на първия полусезон фенове на Левски се отнесоха изключително лошо с Асен Митков. Нещата излязоха извън контрол след дербито със Славия, когато в социалните мрежи се появи клип, в който запалянковци палят негова снимка и го призовават да прекрати кариерата си. След това Левски дори заплаши със съд част от фенската си база. Знае се, че това не е единичен случаи и Митков е бил подложен на системен тормоз.

Асен Митков

Асен Митков вече работи по преодоляването на страха си

В Левски са категорични: „Колкото и да се старае има страх в него. И трудно ще го преодолее, ако не му се помогне“. Асен Митков вече работи по това да преодолее страха си. Посещава психолог, а от клуба са го посъветвали да ограничи времето си в социалните мрежи, за да не получава съобщения от всеки. От Левски твърдят още: „Въпреки всичко се усеща напрежение в него всеки път, когато започне да се шуми от трибуните“. Целта на „сините“ е да върнат Митков във върхова форма – както физически, така и психически, за да могат да разчитат на него и да поддържат силна конкуренция в халфовата линия.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Асен Митков
