Левски вдига тавана на заплатите, за да вземе нова звезда в нападение

Ръководството на Левски ще вдигне тавана на заплатите, за да може тимът да привлече нова звезда в нападение. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, в последните години на „Герена“ имаше въведено ограничение за максималния размер на месечните възнаграждения на играчите, тъй като клубът се намираше в много тежко финансово състояние. „Сините“ обаче успяха да излязат от кризата и сега клубът може да си позволи да вдигне тавана на заплатите.

Левски е много близо до нов офанзивен футболист

Според информациите от Левски са набелязали за трансфер офанзивен футболист, който да вдигне класата на тима в предни позиции. „Сините“ обаче ще трябва да платят сериозна сума за правата му, а също така да му осигурят и доста солидно месечно възнаграждение, за да го докарат на стадион „Георги Аспарухов“. Очаква се трансферът да стане факт в следващите няколко дни, след което въпросният играч да се присъедини към състава на Хулио Веласкес, който вече се намира в Турция, където се провежда подготвителният лагер на родния гранд.

„Сините“ търсят и защитник

Освен офанзивен футболист от Левски ще опитат да вземат и централен защитник. Причината е, че преди дни „сините“ продадоха Вендерсон Цунами в турския Ъгдър, докато Кристиан Димитров все още не е подписал нов договор с клуба и бъдещето му е неясно. Ако родният национал реши да продължи кариерата си другаде, то това ще остави Левски единствено с Кристиан Макун и Никола Серафимов в центъра на отбраната.

