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Легенда на ЦСКА се закани на Левски: Имат комплекси от нас, по традиция си ги побеждаваме

31 октомври 2026, 22:15 часа 1036 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Легенда на ЦСКА се закани на Левски: Имат комплекси от нас, по традиция си ги побеждаваме

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов говори пред медиите след откриването на стадион "Българска Армия". В първия си мач обратно у дома "червените" записаха равенство 0:0 със Славия в първенството. Те имаха куп възможности, които не успяха да реализират, а в крайна сметка изкараха сериозен късмет, тъй като Иван Минчев пропусна дузпа за "белите", а гол на Емилиян Гогев бе отменен. Всичко това се случи пред погледа на редица легенди на клуба, сред които и Младенов.

Стойчо Младенов: Новият стадион е едно бижу!

"Доминирахме през цялото време, просто липсваше гола, а и Славия технически грамотно и успешно се защитаваше. Това са неща, които могат да се коригират, в следващите мачове винаги могат да се коригират с победи", каза Младенов, след което изрази радостта си от завръщането на "Армията". Новият стадион е определян за най-модерния на Балканския полуостров. "Новият стадион е едно бижу, всички се радваме и сме щастливи ,че най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме."

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Стойчо Младенов

Младенов с прогноза за Вечното дерби

Младенов коментира и предстоящото Вечно дерби с Левски. "Армейците" ще гостуват на "Герена" следващата неделя, 8 ноември. Легендата на ЦСКА изрази увереност, че бившият му тим ще победи и ще си върне лидерството в класирането. Стойчо Младенов каза: "Ние по традиция си ги побеждаваме, имат комплекси от нас. Надявам се отново да победим както сме го правили много пъти."

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ЦСКА Левски Стойчо Младенов стадион Българска армия
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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