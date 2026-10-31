Ударени кораби край България:

Котки тренират за войници: Допамин за събота

31 октомври 2026, 22:30 часа 819 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Котки тренират за войници: Допамин за събота

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Нямаш идея какво правя, нали? Допамин за петък

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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