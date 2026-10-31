Котки тренират за войници: Допамин за събота

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Нямаш идея какво правя, нали? Допамин за петък
🐈⬛🪖 Ever seen a cat checkpoint? Soldiers have set up a special entrance for their furry friends Before cutting out the openings for their feline companions, they measured the cats from every angle.— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026
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