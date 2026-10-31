Пропусната дузпа на Кейн, греди и контузии! 4-голов спектакъл беляза "Дер Класикер"

Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд сътвориха страхотно шоу на "Алианц Арена", но не излъчиха победил в първото издание на "Дер Класикер" за сезона. Двата тима завършиха наравно 2:2 при срещата си от осмия кръг на германската Бундеслига. Четири греди лишиха баварците от това да си осигурят аванс, а в "жълто-черните" нанесоха своя удар в самия край на мача и по този начин си осигуриха точката.

Борусия Дортмунд пречупи Байерн Мюнхен в края

Атмосферата на "Алианц Арена" преди мача беше много приповдигната, след като Хари Кейн показа "Златната топка". Баварците започнаха по-активно, като притиснаха своя съперник в собствената му половина. В 10-а минута Майкъл Олисе нацели гредата. Малко след това дойде и първата ситуация за Борусия, когато Джоуб Белингам стреля от дистанция, но вратарят на домакините Йонас Урбиг се намеси добре и изби. При ответната атака Исмаел Сайбари бе изведен зад "жълто-черната" защита, но Грегор Кобел излезе навреме и успя да го спре. В този момент Сайбари получи проблем и бе принудително заменен от Натаниел Браун. Моменти по-късно и Серж Гнабри напусна терена с контузия.

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Двете травми разколебаха баварците, което откри шанс за гостите да поемат инициативата. Така се стигна до 34-а минута, когато Борусия Дортмунд излезе напред в резултата чрез гол на Джоуб Белингам. Това попадение бе отменено, след като ВАР показа, че Карни Чуквуемека е извършил нарушение срещу вратаря на Байерн, а е имало и засада. Баварците използваха момента на разочарование на своя съперник и нанесоха своя удар. Крайният десен бранител Конрад Лаймер бе изведен на отлична позиция от Олисе и прати топката в мрежата на Кобел за 1:0. Така домакините се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Голмайсторът на баварците бе близо до второ попадение в началото на втората част, но вратарят на Борусия успя да се намеси. Десет минути след началото съдията отсъди дузпа в полза на Байерн, след като Феликс Нмеча игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Хари Кейн и стреля уверено, но топката се спря в напречната греда. От това пък се възползва Борусия и изравни чрез Серу Гираси. Радостта на "пчелите" не продължи дълго, тъй като само пет минути по-късно "червените" си върнаха аванса. Кейн отклони кълбото към влезлия напред Дайо Упамекано, а той реализира за 2:1. Четвърт час преди края Кейн отново уцели гредата, а Дейвис не успя да засече в мрежата при добавката. Оказа се, обаче, че има засада.

Стигна се до нов неприятен момент за домакините, при който Майкъл Олисе показа на щаба си, че иска смяна, след като падна на терена. В заключителните минути на двубоя "жълто-черните" показаха воля и потърсиха равенството. Натискът им даде желания резултат в самия край на редовно време, когато резервата Фабио Силва се разписа за 2:2 и осигури точката за Борусия Дортмунд.

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