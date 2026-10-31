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ЦСКА не успя да зарадва препълнената "Българска армия" с победа! Бивш "армеец" пропусна дузпа

31 октомври 2026, 21:31 часа 896 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook: CSKA Sofia FC
ЦСКА не успя да зарадва препълнената "Българска армия" с победа! Бивш "армеец" пропусна дузпа

Отборът на ЦСКА не успя да увенчае завръщането си на стадион "Българска армия" с успех! В първия си мач от Първа лига в новия дом "червените" завършиха 0:0 със Славия. Въпреки че играчите на Маркус Гиздол бяха много по-активни, по-добрите възможности се откриха пред гостите от Овча купел. В началото на втората част Иван Минчев пропусна дузпа, а в края на двубоя гол на Емилиян Гогев бе отменен заради засада.

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Ентусиазираните "армейците" започнаха по-активно, като още в 3-а минута Мохамед Брахими стреля, но топката премина на сантиметри от целта. Малко след това и Леандро Годой пробва късмета си, но Иван Андонов отрази удара му. Последва и опит на Пастор, който премина над гредата. Славия отговори с много опасен изстрел на Йоан Борносузов, който се спря в главата на стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Домакините продължиха да обстрелват вратата на Андонов, който трябваше да внимава за ударите на Бруно Жордао и Макс Ебонг. Последваха по-силни минути за "белите", в които изглеждаха близо до попадение, но защитата на "червените" извади късмет и се справи. В самия край на първата част вратарят на Славия направи страхотно спасяване, за да опази вратата си. Така двата тим се оттеглиха на почивката при нулево равенство. 

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ЦСКА Славия 2026

Второто полувреме започна фатално за "армейците". Десетина минути след началото Факундо Родригес извърши нарушение срещу Васил Казълджиев в наказателното поле. Първоначално съдията подмина ситуация, но след намесата на ВАР посочи бялата точка. Зад топката застана Иван Минчев, който е бивш играч на ЦСКА, но стреля слабо и Лапоухов успя да улови. ЦСКА отговори с неточен удар на Анжело Мартино. В 70-а минута Годой пропиля отлична възможност да открие резултата, а след това удари на Бари Котър и Стефано Сенси бяха спасени. Последва много добър шанс за Славия, при който Борносузов излезе сам срещу вратаря, но не успя да си спре топката добре. Така се стигна до 85-а минута, когато Емилиян Гогев даде аванс на "белите", но попадението му бе отменено заради засада.

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ЦСКА Славия Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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