Гиздол остана изненадан от равенството със Славия - подобно нещо не му се е случвало никога

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол не успя да си обясни равенството на неговия тим със Славия. Срещата от 14-ия кръг от Първа лига между двата тима завърши 0:0. Този резултат се прие по-сурово, тъй като беше в първия официален мач на "червените" обратно на стадион "Българска Армия". Домакините имаха много възможности, но не успяха да се възползват от тях. Междувременно Иван Минчев пропусна дузпа за Славия, а гол на Емилиян Гогев бе отменен заради засада.

Маркус Гиздол с голямо обещание към феновете на ЦСКА

Гиздол призна, че никога през кариерата си не е виждал отборът му да пропусне толкова много възможности. Неговото просто обяснение за крайния резултат бе, че топката просто не е искала да влезе в мрежата. След края на мача германският специалист заяви: "Топката не искаше да влезе във вратата. Не си спомням мач в кариерата ми с толкова блокирани удари. Нямахме късмет да получим още една възможност, рикошет дори, но трябва да се справяме с такива неща. Това е ситуацията, трябва да се справяме с нея. Всеки един футболист искаше да покаже най-доброто от себе си. Някои не се чувстваха добре, прибързваха, искаха да са герои. Но ако не можеш да отбележиш, точката е логичното нещо."

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След това той коментира завръщането на ЦСКА на стадион "Българска Армия" и атмосферата, която феновете създадоха: "Страхотен момент. Хубаво е за нас, че имаме този стадион. Имаме стадион на такова ниво. Щастлив съм, че този процес е готов. Имаше страшно много работа около подготовката и откриването. Понякога тази емоция изисква страшно много усилия. Естествено, това не е нещо, което ни оневинява, но трябва да го отбележим. Невероятни са, от първия ден усещам любовта им. Показват колко обичат отбора и клуба. Отборът ще им се отблагодари по най-добрия начин. Ще го направим в бъдеще."

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