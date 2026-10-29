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"Няма как да не сме съпричастни с всичко, което се случва около нас": Гриша Георгиев в Студио Actualno (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 18:00 часа 558 прочитания 0 коментара

Вторият албум се случи много спонтанно, но самият процес на записване и обработка отне време. Поради финансови причини, въпреки подкрепата от НФК. Но сме много доволни. Тук говоря в множествено число, защото първият албум е соло акт. 

Това разказа музикантът и продуцент Гриша Георгиев в предаването "Студио Actualno", във връзка с втория албум и активното турне на група GREESH

"Ще лъжеш ли" излезе в края на миналата година, включвайки девет авторски фънки груув парчета със силен заряд и социални тематики. Това е вторият албум на GREESH след ударния соло запис "Звук", който излезе през 2024 г. и в който Гриша Георгиев-Greesh сам записва всички инструменти.

Малко след това GREESH се присъедини към независимото обединение на артисти Projector Plus, превръщайки се в група, към която се включиха Галатея Мутафова (баритон саксофон, клавишни и вокали) и Никола Джоков-Никсън (барабани, клавишни и вокал), като записват "Ще лъжеш ли" заедно с Йоана Кунева (бас и вокали).

Турнето на групата започна на 9-ти октомври и продължава през ноември, когато GREESH ще забият отново пред софийската публика на 7-и в бар "Тънка Червена Линия". На 13 ноември групата се отправя към Варна ("Хале 3"), а на 14-и - в Свищов (Splash). На 27 ноември триото се връща на морето, за да излезе на сцената на Модерния театър в Бургас, след което продължава към Ямбол на 28-и, за да свири в Рок клуб "Рогача".

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"Сцената е свещено място за мен. Никога няма компромис на сцената, каквато и да е тя", сподели Георгиев пред водещия Мирослав Димитров. 

В интервюто той сподели, че една от разликите между първия и втория албум е не само броят на хората, които са участвали, но и използваните инструменти. 

"Във втория албум имаме баритон саксофон. Запознахме се (с Галатея Мутафова), аз я харесах, поканих я, направихме пробно няколко шоута и решихме да си я запазим за нас. Това е първата разлика. Вторият албум е по-мрачен, затова и името е такова. Няма как да не сме съпричастни с всичко, което се случва около нас, за добро или за лошо. Кризата нямаше как да я предвидим", разказа музикантът. 

Повече за албума и турнето - вижте в интервюто. 

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Мирослав Димитров
Мирослав Димитров Редактор
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