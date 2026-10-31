Провал за Григор Димитров на старта в Париж! Силите отново напуснаха 35-годишния българин

Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж още на самия старт на квалификациите. Първата българска ракета допусна поражение с 1:2 (6:7(3), 6:4, 3:6) от парагваеца Адолфо Вайехо след 2 часа и 23 минути игра. Димитров, който получи покана за участие часове преди началото на пресявките, започна мача по отличен начин, но не успя да запази инициативата си и пропусна пет точки за пробив.

Григор започна силно, но пропиля 5 точки за пробив

В самото начало хасковлията успя да поведе с 3:1 гейма. Вайехо, който е номер 56 в света, обаче бързо изравни за 3:3. При 4:4 гейма Григор Димитров имаше пет възможности за нов пробив, но всички те бяха отразени от Вайехо. В последвалия тайбрек парагваецът спечели четири поредни точки след смяната на полетата и го спечели със 7:3 точки Играта на българина обаче остана на високо ниво във втория сет и той успя да изчака своята възможност. Тя дойде в десетия гейм, когато пред него се откриха две точки за пробив, които бяха и първите две в целия сет. Димитров реализира втората от тях и така изравни сетовете.

ОЩЕ: Григор Димитров със стъпка назад в ранглистата, друг българин с рекордно класиране

В решителната трета част силите на 35-годишния българин свършиха, а Вайехо се възползва от това и затвори двубоя след 6:3 гейма. Така Димитров отпадна още в първия кръг и се прости с надеждите си да се класира за основната фаза на престижния турнир във френската столица, където е финалист от 2023 година. Във втория и финален кръг на квалификациите Адолфо Вайехо ще играе с италианеца Лоренцо Сонего.

ОЩЕ: Клубът на Григор губи търг за тенис база в Борисовата градина срещу сдружение без дейност