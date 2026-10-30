Какво казаха и какво не Йотова и Гюров по време на дебата? Анализ на Теодор Славев (ВИДЕО)

Имахме двама кандидати, които показаха различен стил и различна степен на подготовка, което е обяснимо. Това заяви в предаването Студио Actualno политологът Теодор Славев, коментирайки единствения телевизорен дебат в ефира на обществената телевизия между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

По думите на Славев, от една страна, Йотова е с изключително много опит и на международната сцена. От друга страна, имаме кандидат, който е скъсил дистанцията на първия тур, което е уплашило управляващите. Добре е, че този дебат се проведе, но в него липсваха много съществени въпроси, подчерта Славев.

По думите му не е обсъден въпросът за следващ главен прокурор, докато текат изборите за Висш съдебен съвет. Според Славев Йотова и Гюров не са успели да предадат послания извън твърдите ядра от гласоподаватели.

Славев каза, че има огромно значение кой ще бъде държавен глава, защото в следващите 12 месеца предстоят много избори в отделните държави в ЕС. Според него, ако там се постави въпросът за бъдещето на ЕС, България ще бъде директно засегната.

Славев е на мнение, че този въпрос ще стои, тъй като ще е свързан пряко с нашето място в Общността.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.