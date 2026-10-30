Теодора Маркова: За гнева на младите, българското кино и спора около „Под прикритие“ (ВИДЕО)

В нашия договор е записано, че ние отдаваме правата си върху тези елементи - библията и пилотния епизод, където се поставят основите на сериала, основният конфликт, героите, техните взаимовръзки, развитието между тях за срок от 10 години, които изтекоха през 2020-та година.

Това заяви сценаристът и режисьор Теодора Маркова в предаването "Студио Actualno" във връзка с възникналия казус за авторските права на новия сезон на сериала "Под прикритие".

Източник: ПР

Припомняме, че БНТ обяви още през 2024-та идеята за създаването на нов, шести сезон на култовия български сериал "Под прикритие". Веднага след това обаче последва остра реакция от сценаристи на сериала, които разкриха, че обществената телевизия няма права над героите и историята на хитовия телевизионен продукт, създаден от други автори при съвсем друг ръководен екип на БНТ.

"Когато разбрахме, че БНТ планира да заснеме нов сезон на "Под прикритие", въпреки че историята беше приключена от нашия сценарен екип, ние внесохме през 2024 година, още по времето на Кошлуков, едно забранително писмо. С това писмо ние ги уведомихме, че знаем за техните намерения и че те не могат да пристъпят към осъществяването на този проект без ново договаряне на правата. На това писмо ние никога не получихме отговор, което е за мен много странно и сега вече знаем, че новият сезон излезе и е в ефир.", обясни Маркова.

Преди две седмици организацията за управление на авторските права у нас "Филмаутор", излезе с официална позиция в социалните мрежи, свързана с публичния дебат около сериала.

"Във връзка с публичния дебат по повод на сериала “Под прикритие“, бихме искали да отбележим, че Сдружение ФИЛМАУТОР неоправдано беше замесено в спор за нарушени авторски права.

‼️ В тази връзка, бихме искали по ясен и недвусмислен начин да уточним следното: дейността на сдружението е да управлява права и да събира възнаграждения за тях, като неговата роля и възможност за намеса в тези процеси е функция от индивидуалната договореност автор - продуцент, с която се определят всички бъдещи правоотношения, възможност и ограничения по повод използването на едно аудиовизуално произведение. Ние нито отдаваме, нито отнемаме права. Това могат да го направят само носителите на тези права, чрез договорите, които подписват с продуценти и ползватели.

‼️ Отделянето на повече внимание при подписването на договори на първия етапи от създаването на един филм или сериал е далеч по-съществено от това неоснователно да се намесва името на организацията в спор, в чиято основа стои именно дадената от авторите свобода на продуцента да създава и развива един сериал, неговата фабула и герои.", написаха те.

От своя страна, сценаристите на оригиналния телевизионен проект отговориха с отворено писмо, касаещо липсата на безпристрастно отношение от страна на организацията.

"Ние сме членове на Филмаутор и те трябва да защитават нашите права. До този момент те не се произнесоха по този казус в наша полза. Аз не смятам, че е редно изобщо да заемат страна, тъй като сценаристът на 6-и сезон на "Под прикритие" е в управителния съвет на "Филмаутор". Оттам нататък произлизат един куп въпроси", обясни тя.

Теодора Маркова е един от най-успешните и разпознаваеми български сценаристи и шоурънъри, автор на някои от най-популярните родни и международни телевизионни сериали и филми. Родена е в София, като кариерата ѝ започва като журналист в Дарик Радио, преди изцяло да се посвети на киното и телевизията от 2008 г. насам.

Освен успешен сценарист обаче, от тази година я виждаме и в ролята на режисьор. На 19 септември започнаха снимките на дебютния ѝ български игрален филм "Дълговете на инспектора" (The Inspector’s Debt), който разказва историята на 22-годишната Ники (Алена Вергова) – безкомпромисна млада събирачка на дългове в Перник. Известна със своята безскрупулност към длъжниците, тя се изправя срещу местен влиятелен полицай Спасов (Захари Бахаров), който отказва да погаси дълга си. Техният сблъсък се превръща в лична битка и разкрива стара семейна тайна.

Източник: PR

"Тази година в Латвия бях вече режисьор на епизод от сериала, който развивам там - "Последният развод на комунизма". Хубавото беше, че снимах със същия оператор, Валди Селминч, който е и оператор на "Дълговете на инспектора", така че просто дойде в един момент при мен амбицията и желанието да разкажа една история изцяло през своята гледна точка, защото всички много добре знаем, че когато сценарият идва при режисьора, той добива своя собствена интерпретация.", разказа Маркова.

Още преди началото на снимките "Дълговете на инспектора" привлече сериозно международно внимание. През ноември 2025 г. проектът спечели две награди в рамките на международния ко-продукционен пазар Connecting Cottbus в Германия - Наградата на журито и Награда на публиката.

Международното жури отличи проекта за неговия "истински и бунтарски портрет на едно консервативно общество" и за начина, по който чрез необичаен централен персонаж разглежда загубата на емпатия в съвременното общество.

Повече за филма и казуса с авторските права - вижте в интервюто.