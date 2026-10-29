"Войната дойде до нашите брегове": Александър Симов в Студио Actualno (ВИДЕО)

Какво трябваше да направи властта в тази ситуация? Питам съвсем нормално, не се опитвам да иронизирам никого. Вдигат голям шум и казват "Повече никакви дронове няма да допускаме, руснаците трябва да спрат."? Това ще ги спре ли? Истината е, че тази война не зависи от нас.

Това каза журналистът Александър Симов в предаването "Студио Actualno", във връзка с атаките с дронове в Черно море през последните седмици.

Припомняме, че през вчерашния ден плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET бе поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния. Информацията беше потвърдена от Министерството на отбраната.

С този случай общият брой на атаките в Черно море за последните седмици достигна три, като броят на поразените кораби възлиза на пет.

"Смятам, че основното ни послание трябва да бъде "Спрете проклетата война!". Спрете да проливате кръв, това застрашава цялата черноморска зона. Тишината или шумът нямаше да променят абсолютно нищо. Истината е, че войната дойде до нашите брегове.", обясни Симов.

По думите му войната се разширява и няма никакво значение каква е позицията на правителството. Проблемът с дроновете не може да бъде разрешен само в България.

"Приемането на разговори за мир означава колективно усилие. На целия Европейски съюз. Тук промяната може да започне от България, но преди това Европейския съюз трябва да е узрял за тази идея", каза журналистът.

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