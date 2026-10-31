Треньорът на Славия: Дойдохме да развалим празника на ЦСКА, разочаровани сме

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков говори след нулевето равенство с ЦСКА. "Белите" удържаха лидера в класирането на Първа лига при завръщането на стадион "Българска Армия". Въпреки че домакините имаха много повече положения, тимът от Овча купел се възползва по-добре от възможностите си и бе близо до победата. Пропуск на Иван Минчев от дузпа и отменен гол на Емилиян Гогев бяха причината празникът на "армейците" да не бъде съвсем помрачен, каквато била целта.

Петков: Съжаляваме, че не победихме

Петков не скри разочарованието си, че "белите" не са успели да си тръгнат с трите точки, но все пак поздрави отбора за усилията. Той отправи послание и към ЦСКА за новия стадион: "Разочаровани сме, че не можахме да спечелим. Страхотен стадион и празник. Бяхме се подготвили за този мач да победим и да развалим празника на ЦСКА. Честитим стадиона, но всички в нашия отбор играха мъжки и заслужавахме успеха. И точката е нещо, при толкова хора на откриването, но съжаляваме, че не победихме."

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"Чувството е страхотно на този стадион, мотивацията е доста голяма. Видяхте при трагедията с Илиян Филипов и стадионът на Ботев Пловдив бе пълен. Рядко се виждат при нас пълни стадиони. Всичко беше перфектно с организация, фенове. Дано се продължи с това и на други места да е така. Нека повече хора ходят по мачове, защото различно се играе пред такава публика", каза още Петков и допълни: "Трябва да похвалим футболистите. Единственият ни слаб мач през сезона беше с Арда. В другите срещи имаше липса на късмет и детайли. Изпуснахме много точки заради наши дребни грешки. С 6-7 точки можехме да сме доста по-напред в класирането. Момчетата тренират страхотно и дават всичко от себе си, така че ги поздравявам за мача."

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