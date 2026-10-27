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Левски остава зад ЦСКА: "Син" юноша попречи на шампионите да вземат 3 точки в Кърджали

27 октомври 2026, 21:25 часа 862 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук
Левски остава зад ЦСКА: "Син" юноша попречи на шампионите да вземат 3 точки в Кърджали

Левски закри 12-ия кръг от Първа лига с гостуване на Арда Кърджали. Шампионите не започнаха добре срещата, като допуснаха първия гол, дело на Преслав Бачев, който е юноша на "сините". Кърджалийци се оттеглиха на почивката с гол преднина, но през второто полувреме Левски се съвзе. След около час игра Алекс Сентейес изравни, а Левски взе пълния контрол над срещата. Но до края на мача "сините" не стигнаха до второ попадение и взеха само точка от Арда сред равенство 1:1

Левски изигра слабо първо полувреме

Първото полувреме не беше добро за Левски. Шампионите записаха почти 70% владение на топката, но възпитаниците на Хулио Веласкес нямаха нужната скорост и креативност, с която да застрашат вратата на Арда. "Сините" отправиха едва 2 удара за 45 минути към вратата на кърджалийци. Домакините поведоха в 23-ата минута с гол на юношата на Левски Преслав Бачев, който получи страхотно подаване успоредно на голлинията от Димитър Велковски. До края на полувремето нямаше много опасни положения пред двете врати, а умората на Левски си личеше, въпреки няколкото промени в стартовия състав на "сините".

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Левски се върна в мача

Второто полувреме беше много по-добро за Левски. "Сините" взеха инициативата в свои ръце и бързо получиха своето възнаграждение. В 62-рата минута Алекс Сентейес се възползва от избита топка в наказателното поле на Арда и със силен шут от въздуха изравни резултата. Последваха още опасни атаки на Левски, като домакините не регистрираха точен удар през втората част. До края на срещата контролът беше изцяло в ръцете на Левски. През второто полувреме "сините" създадоха доста положения в близост до вратата на Анатоли Господинов, но не отправиха много удари - 3. В самия край на мача Господинов отрази удар на Рейналдо, а добавката на Мубарик излезе в корнер, от който обаче "сините" не се възползваха. Така те не стигнаха до втори гол и взеха само точка от гостуването си на Арда Кърджали, завършило при резултат 1:1.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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