За да завърши Реал Мадрид: Моуриньо иска шампион от Висшата лига

Реал Мадрид започна да показва добри знаци под ръководството на Жозе Моуриньо, като според източници, близки до "кралете", Специалния се справя добре с еготата в съблекалнята. Но Моуриньо явно иска още звезди в селекцията си, тъй като според "Sky Sport Germany" желае да има в състава си една от звездите на Ливърпул Алексис МакАлистър. Аржентинският полузащитник беше пред напускане на "Анфийлд" през лятото, а настоящият му договор с мърсисайдци изтича през 2028 г.

Жозе Моуриньо харесва работата на Алексис МакАлистър

Според източника, към момента няма конкретен контакт между страните, но в Реал Мадрид обмислят трансфер на Алексис МакАлистър, а една от основните причини за това е желанието на Жозе Моуриньо да го има в състава си. Специалния харесва аржентинеца заради неговата работоспособност на терена и високата му ефективност в единоборствата. С оглед на слуховете за напускане както на Орелиен Чуамени, така и на Едуардо Камавинга, Реал Мадрид със сигурност ще има нужда от такъв "черноработник" на терена.

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МакАлистър има договор с Ливърпул до лятото на 2028 г.

Алексис МакАлистър има договор с Ливърпул до лятото на 2028 г. Още през лятото се появиха слухове за неговото напускане, а информации за това той да подпише ново споразумение с мърсисайдци към момента няма. Ако от Ливърпул искат да го продадат срещу трансферна сума, трябва да го направят през предстоящия зимен трансферен прозорец или най-късно през лятото на 2027 г. Това се налага, тъй като след като останат 6 месеца до изтичането на договора му, МакАлистър ще може свободно да преговаря с други клубове, в които потенциално да премине като свободен агент.

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